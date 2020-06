Hajduk zbog ozljeda ostaje bez Jaira i Jurića do kraja sezone...

Jairo je u Kranjčevićevoj ozlijedio rame dok je Juriću pukla koščica u stopalu i po svemu sudeći Tudor na njih neće moći računati do kraja sezone....

<p>Da nevolja nikad ne dolazi sama potvrđuju i jutrošnje vijesti s Poljuda. Poraz od Lokomotive dodatno je bolniji zbog toga što je Hajduk po svemu sudeći ostao bez Stanka Jurića i Jaira do kraja sezone. Obojica su izašla u Kranjčevićevoj na poluvremenu, Jairo zbog toga što je kod izborenog kaznenog udarca pao ramenom na loptu i odmah se vidjelo da je u problemima, dok je Stanko Jurić dobio udarac u duelu koji je u jeku utakmice prošao nezapaženo.</p><p>Liječnici su po povratku na Poljud detektirali kako je Jairo zaradio istegnuće ramena i čeka ga najmanje tri tjedna pauze, dok je kod Jurića ozljeda nešto teža, riječ je o lomu koščice u stopalu i za njega je sezona završena. Jairo se možda i vrati za zadnje kolo ili dva, no pitanje je koliko će njegov povratak nakon tolike pauze uopće imati smisla...</p><p>Bilo kako bilo loše su to vijesti za trenera Igora Tudora, koga nije napustila nada da će njegova momčad ipak doći do cilja sezone, no bez Jaira i Jurića zadaća će mu biti puno teža. Za Jurića će u veznom redu lakše naći zamjenu, uz Hamzu tu su Jradi, Nejašmić..., no za Jaira će to već biti teže. Jedina logina opcija je povratak Eduoka, no s obzirom na njegov status i nedavnu kaznu, veliko je pitanje kako će se Tudor postaviti i hoće li mu dati novu priliku, kao i kako će Nigerijac reagirati...</p>