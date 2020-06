Tudor izbacio Eduoka, Tomić bez Sammira... Tko će do bodova i druge pozicije koja vodi u LP?

Tudor je uoči puta u Zagreb eliminirao iz momčadi Samuela Eduoka koji je u više navrata kršio klupsku disciplinu. Tudor je riješio svoj problem, ali je sada vrući krumpir u ruci sportskog direktora Ivana Kepčije...

<p>- Legitimno je da su naši navijači ljuti i grintavi, rekao sam momcima da sada moramo izvaditi ponos i odigrati na rezultat. Čvrsto, tvrdo, tako da nam je teško zabiti gol... Protiv Lokomotive ćemo složiti natjecateljsku momčad koja će se u Kranjčevićevoj dočepati bodova za drugo mjesto - kazao je uoči gostovanja kod izravnog konkurenta za drugo mjesto samouvjereni trener Hajduka Igor Tudor.</p><p>No Tudorov poziv na ozbiljnost i 'buđenje ponosa' očito nisu baš svi shvatili, ni figurativno a ni doslovno, prije svih Samuel Eduok, koji je zaspao. Trener Hajduka udaljio je Nigerijca iz momčadi i skinuo ga s popisa putnika za Zagreb ''zbog opetovanog kršenja klupskog pravilnika''. Iako iz Hajduka nije službeno objašnjeno o čemu je konkretno riječ, neslužbeno saznajemo kako je u pitanju nedolazak na obavezni zajednički doručak u klub te kako to Eduoku nije prvo kršenje discipline. Do sada je uglavnom bila riječ o kašnjenju, jučer ujutro se jednostavno nije pojavio...</p><p>U više navrata pisali smo kako je Eduok 'strano tijelo' u svlačionici Hajduka, u kojoj je puno igrača sa svih strana svijeta, različitih kultura, vjera, dobi..., no atmosfera je unatoč ne baš dobrim rezultatima bila dobra. Jedini koji je s vremena na vrijeme iskakao bio je upravo Eduok, koji je u više navrata ulazio i u sukobe sa suigračima. Kad se tome doda njegov status najskupljeg igrača u svlačionici, koga ni izbliza ne opravdava igrama i ponašanjem, bilo je jasno da će prije ili kasnije Eduok preliti čašu strpljenja suigrača, trenera...</p><p>Zašto je tome tako duga je priča, ali ukratko, Eduoka je želio Oreščanin, no stigao je u Hajduk kad je on već bio bivši trener, i nije se više uklapao ni u Burićeve, a ni u Tudorove planove, prije svega u obaveznu igru prema natrag. Eduok je češće sjedio na klupi nego je igrao i to ga je frustriralo, no enormno visoka primanja koja navodno sežu i do 50.000 eura mjesečno, bila su dovoljno dobar razlog da njegovi ekscesi ostanu u granici podnošljivih. Sve do jučer...</p><p>Kako će se ova priča razviti ostaje za vidjeti, dojam je kako je Tudor riješio svoj problem na način da je 'vrući krumpir' prebacio u ruke sportskom direktoru Ivanu Kepčiji. Eduok ima još dvije godine ugovora s Hajdukom i teško da će pristati na raskid bez pozamašne odštete, a pitanje je i tko bi uzeo igrača s epitetom 'troublemakera' i platio ga 500.000 - 600.000 eura po sezoni, i to u post korona vremenu kada se svi ugovori drastično smanjuju.</p><p>Očito je da je Tudor odlučio okrenuti ploču nakon tri loše partije i čvršće pritegnuti momčad uoči odlučujućih ogleda za drugo mjesto, koje jednako želi i njegov kolega na klupi Lokomotive Goran Tomić. Uoči večerašnjeg ogleda i Tudoru i Tomiću jasno je kako se večeras neće riješiti pitanje drugoga mjesta, kako zbog toga što je preostalo još šest kola, tako i zbog toga što će se nešto pitati i Rijeku i Osijek, koji su također u igri. No da će eventualni pobjednik imati prednost, svakako hoće.</p><p>- Barem psihološku... Može se puno toga još okrenuti - kazao je Tomić i dodao:</p><p>- Mi smo u naletu, puni smo samopouzdanja, dobro izgledamo na terenu, sigurno je i da želimo nastaviti naš pozitivan niz. Hajduk je sam po sebi veliki klub, bez obzira na određene poteškoće u kojima se nalazi, tako da maksimalno ozbiljno shvaćamo utakmicu i dat ćemo sve od sebe da bodovi ostanu u Kranjčevićevoj.</p><p>Lokomotiva igra kući, osokoljeni su pobjedom nad Dinamom i remijem protiv Rijeke, mladi i neopterećeni, u dobroj formi... S druge strane, Hajduk je porazom od Varaždina zaokružio niz od tri jako loša izdanja protiv posljednjeplasiranih momčadi na prvenstvenoj ljestvici i u Kranjčevićevu putuje po iskupljenje. Rezultati u ovoj sezoni idu u prilog Hajduku, koji je u tri međusobna ogleda dva puta slavio a jednom su remizirali, no Lokomotiva im nije zabila niti jedna gol. Ni Tudor nije u deset ogleda s Lokomotivom nikad izgubio. </p><p>- Dinamo i Hajduk su naše najveće momčadi i favoriti protiv svih, pa je tako i Hajduk favorit protiv nas, ali to ne znači da mi ne možemo dati sve od sebe i pobijediti ih. Eto, dobili smo Dinamo, bili smo blizu i protiv Rijeke..., imamo odličnu mladu momčad koja igra dobro tijekom cijele sezone. U finalu smo kupa, borimo se za LP, i sigurno da nakon dobrih izdanja protiv Dinama i Rijeke želimo nastaviti niz i protiv Hajduka. Svjesni smo što nam ova utakmica znači, nakon nje igramo s protivnicima iz donjeg dijela ljestvice – kazao je nekadašnji golman Hajduka, a danas Lokomotive, Ivo Grbić.</p><p>Bit će zanimljivo kako će se obje momčadi postaviti na terenu, hoće li Hajduk zaigrati visoki presing kao i u prošlim utakmicama, ili će iz respekta prema najjačem oružju domaće momčadi, brzim kontra napadima, zaigrati opreznije. Jednako tako i Lokomotiva, koja ne može računati na kartonirane Karačića i Halilovića, vjerojatno ni na Sammira i Budimira... Posebno će biti zanimljivo kome će Tudor povjeriti ulogu zadnjeg veznog igrača, u svih deset dosadašnjih ogleda ovoga proljeća kompletnu minutažu davao je Hamzi Barryju, koji izostaje zbog kartona...</p>