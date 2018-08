Hajduka trese kriza: This time next year we will be champions

Gorica gazi Hajduka na poljudskoj oranici... Na tribinama muk takav da se čuje škripa reklama koje se vrte iza gola, navijači šutke i u nevjerici promatraju što se događa. Totalna rezignacija! Čak ni uobičajene uvrede sa sjevera za ovakve prilike nisu bile tako glasne kao ranije...

To je slika Poljuda za vrijeme utakmice Hajduka i Gorice, utakmice koja je i onima najzagriženijima otvorila oči i potvrdila da su stvari otišle k vragu.

I bez obzira koliko se emitirale poruke optimizma i vjere u nekakvo čudesno ozdravljenje, napokon je svima jasno da “iduće godine u ovo vrijeme” Hajduk neće biti prvak. Osim ako ne pronađe nekakvo skriveno blago na Poljudu, kao Trotterovi u onoj garaži... New York - Pariz - Peckham - Split! Dodali bi zlobnici...

Hajduk se urušio i trebat će dosta umijeća i strpljenja da se ponovno vrati na razinu na kojoj je bio do prije par mjeseci. Jedna od mogućnosti je da se na mjesto urušavanja dovedu novi “majstori”, koji će raščistiti ono što je ostalo i započeti graditi novu konstrukciju, no mimo svih očekivanja predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj stao je iza trenera Željka Kopića i sportskog direktora Saše Bjelanovića te na sebe preuzeo odgovornost za sve što će se na Poljudu događati u budućnosti. S obzirom na to da se još nikad nije dogodilo da trener “preživi” pobunu u svlačionici, jedini logičan slijed je da će se do kraja prijelaznog roka Kopić i Bjelanović baviti čistkom u svlačionici.

No veliko je pitanje i koliko će im to biti od koristi jer u početnoj postavi protiv Gorice nije bilo nijednog igrača iz grupe nezadovoljnih ili onih koji pod svaku cijenu žele otići. Eventualno bi se u tu grupu mogao svrstati Said... Odlazak Nižića, Futácsa, Memolle, Filipa, Tudora ili Ismajlija teško da će nešto bitno promijeniti u odnosu snaga... Hajduku trebaju dublji i bolniji rezovi, ne samo u svlačionici.

Ono što je svakako znakovito jest da je jedan od članova Nadzornog odbora Denis Kosor poslao nedvosmislenu poruku kako je to tijelo potpuno razjedinjeno i nefunkcionalno te kako su unutarnji sukobi među njima izvori brojnih problema koji pritišću Hajduk.

Iako su izbori za članove NO Hajduka trebali biti najranije u proljeće sljedeće godine, prema svemu sudeći, bit će uskoro raspisani jer je i na vodstvu udruge Naš Hajduk velik pritisak navijača da se nešto mora mijenjati, a posljedično tome i na gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, kao predstavniku većinskog vlasnika Hajduka.

S obzirom na to da su izbori za NO višemjesečna procedura, pravo vrijeme je prije kraja godine, do kad vrijede članske iskaznice više od 37.000 članova...

Tko je najveći krivac za ovakav krah Hajduka?

Rezultati ankete na portalu 24sata pokazuju da samo tri posto od 17.000 čitatelja, koliko ih je popunilo upitnik, smatra glavnim krivcem trenera. Iako je evidentno da je Kopić griješio i lutao sa sastavom i taktikom.

Dalje, iako se igrači poput Nižića “ne osjećaju spremni igrati”, samo ih sedam posto anketiranih smatra glavnim krivcima za situaciju u kojem se Hajduk nalazi. No čak 34 posto navijača krivi nadzorni odbor, a još više njih - 56 posto - krivce vidi u dijelu navijača.

Nadzorni odbor na udaru

Nije teško pretpostaviti zašto - od trenutka u kojem su Futács, Said, Memolla i društvo napadnuti u centru Splita prije nekoliko mjeseci, stvari su na Poljudu potpuno izmaknule kontroli. Gle čuda, Futács jedva čeka zbrisati, Memolla nikako ni ne igra, Said je frustriran...

No kako ne možeš smijeniti navijače, na udaru će se, izgleda, naći nadzorni odbor. Raskol unutar tog rukovodećeg tijela splitskoga kluba koji se dogodio prije nekoliko mjeseci, kad je smijenjen predsjednik Ivan Kos, odveo je Hajduk u slijepu ulicu iz koje je jedini mogući izlaz totalno resetiranje na svim razinama.

Je li problem u modelu upravljanja Hajdukom, prema kojem 37.000 članova bira nadzorni odbor, a oni onda biraju predsjednika kluba? Ne bismo rekli jer Hajduk je za mandata Brbića pa potom Kosa i sad Huljaja financijski sasvim stabilan. Zarađuje više nego što troši, podaci su javno dostupni. Najveći je problem sportski rezultat, koji je izostao. A podsjetili bismo da je u godinama prije Našeg Hajduka klub završio u financijskim dubiozama od 80, možda i više milijuna kuna. I to nakon što je privatiziran! Dok je na sportskom planu rezultat bio takav da se ispadalo i od klubova poput Shelbournea.

Da ne spominjemo Debrecen i onih 0-8, “petardu” usred Splita. Ipak je druga stvar nesretno ispasti od Steaue u Bukureštu golom minutu prije kraja...

'Naš Hajduk' ide dalje

To nipošto ne znači da je sadašnji sustav idealan, dapače. Treba ga brusiti, dorađivati... Svakako analizirati gdje se i zašto griješilo, kako je “puklo” unutar nadzornog odbora i valja učiniti sve da se to više nikad ne ponovi. Jer u rukovodećem tijelu Hajduka morali bi sjediti ljudi koji su dovoljno profesionalni da su u stanju zatomiti osobne animozitete kako bi Hajduk išao naprijed.

Ovi ljudi to očito nisu i zato je odlazak nadzornog odbora, potvrdio je to jučer uostalom i jedan od njih, jedino moguće rješenje. Dakle, i dalje Naš Hajduk, ali novi ljudi i novi program. Što prije.

Trener: Pogubio konce i izgubio svlačionicu

Možda i najmanji krivac u četverokutu trener - sportski direktor - igrači - nadzorni odbor... Ali posao trenera je, između ostalog, i da “drži svlačionicu”, da se ne dogodi slučaj Nižić. A dogodio se. Da ne govorimo o slučaju Futács...

Željko Kopić ponudio je ostavku, nije prihvaćena...

‘Već dugo mi u nadzornom odboru nismo tim...’

Napokon je netko iz Nadzornog odbora priznao...

- Već dugo vremena NO ne djeluje kao tim, nemamo zajednička stajališta, a kao tijelo izbjegavamo preispitati pogreške i evidentan je izostanak samokritike. Vrijeme je za nove ljude - rekao je Denis Kosor.

Marasovićeva struja loše vodi Hajdukov NO

Hajdukova matematika: Proda 11 igrača, dovede petoricu - od toga dva golmana!

Kriv si kad prodaš 11 igrača među kojima su Letica (3 milijuna €) i Toma Bašić (3,5 mil. €), a dovedeš dva golmana, nespremnog Jaira, Vučura iz kluba koji je ispao u 3. njemačku ligu...

Bjelanović je naslijedio Branca. Zasad ocjena - čista nula