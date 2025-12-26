Hajdukov dragulj je dobio novo priznanje. Zato ga Inter i želi...

Dok Inter sve više "grize" za mladog Branimira Mlačića, stiglo je novo priznanje za stopera Hajduka. Mlačić je ove sezone standardan član udarne postave te ima potencijala za biti stoper svjetske klase. Naravno, zato ga Inter i želi što prije vidjeti u svojim redovima te bi se početkom siječnja to moglo i realizirati. Međunarodni centar za sportske studije (CIES) dokazao je zašto se talijanski div otima za Mlačića.

CIES je sastavio popis najboljih mladih stopera van liga petica (stoperi do 20 godina). Mlačić se nalazi na visokom četvrtom mjestu. U svom istraživanju, centar je uzeo u obzir nekoliko parametara. To su osvojeni dueli, igra glavom i tehnička izvedba, a Mlačić je dobio 72,7 bodova. Prvi na ovoj listi je Yasin Ozcan iz Anderlechta, drugi je Jannik Schuster koji igra za Salzburg te je treći Rufai Mohammed koji nastupa za švedski IFK Varnamo.

Hajduk bi mogao jako lijepo zaraditi na transferu Mlačića, a mladi stoper je blizu velike prilike. Kako su pisali talijanski mediji, Inter će ga odmah uzeti u Milano i priključiti mladoj momčadi da se razvija pod budnim okom Interovih trenera. Zasigurno u njemu vide budući stup obrane te ćemo s velikim zanimanjem pratiti kako se razvija situacija.