Ivanu Nevistiću ispala je lopta nakon jednog ubačaja, pokupio ju je Umut i smjestio u gol. Slavili su igrači Hajduka, ali prekinuo ih je sudac Damir Batinić koji je poništio gol i dosudio faul za Rijeku.

Bunili su se hajdukovci, smatrali su da je gol regularno postignut. I bili su u pravu, a potvrdilo je to Oko sokolovo Mario Strahonja u emisiji Stadion. Osim toga, Batinić je oštetio Hajduk i u nadoknadi kada je dosudio nepostojeći penal za Rijeku. No krenimo ispočetka.

Igralo se prvo poluvrijeme, Marco Fossati izveo je slobodnjak s lijeve strane, Rijekinu golmanu Ivanu Nevistiću ispala je lopta, natrčao je Marko Livaja koji ju je pokušao ugurati u gol. Nije uspio, no lopta se odbila do Umuta Nayira koji je na prvoj stativi zakucava u mrežu. Počeo je Turčin slaviti, no glavni sudac Damir Batinić pokazao je da je to bio faul Livaje na Nevistiću.

- Ovdje je vidljivo da je golman izgubio kontrolu nad loptom, nije je uopće imao u svome naručju i ja bih priznao gol. Međutim, Batinić se držao slova na papiru jer jasno piše u pravilima ako napadač ometa vratara u njegovu prostoru, da je to prekršaj. No Livaja je u ovome slučaju imao želju igrati loptom. Nevistić uopće nije ni kontrolirao loptu. Zašto nema VAR-a? Zato što je svjesno dosudio slobodni udarac i jasno im je dao poruke zašto je dosudio. VAR sudac je očito vidio kontakt i zbog toga nema VAR intervencije. Ja bih tu priznao gol - kazao je Strahonja.

Zanimljivo, u 62. minuti Umutu je poništen još jedan gol, ovaj put zbog zaleđa. Ne prevelikog, ali ipak je napadač Hajduka bio malo bliže gol-liniji nego zadnji igrač Rijeke. I tu je gol opravdano poništio.

Ipak, treća je bila sreća jer je u 72. minuti prihvatio proigravanje Livaje i lijepo prebacio Nevistića za vodstvo "bilih".

Činilo se kako će Hajduk po drugi put zaredom do pobjede na Rujevici, ali u posljednjim sekundama utakmice Batinić je dosudio penal za Rijeku. I pogriješio.

Igrala se sudačka nadoknada, Murić je ubacio prema golu Hajduka, ali lopta je pogodila Dolčeka u ruku, no ona je bila uz tijelo. Lopta se vratila Muriću koji je bio u duelu s Atanasovom koji ga je srušio dok je izbio loptu.

Batinić je uz asistenciju pomoćnog suca pokazao na bijelu točku, a Strahonja smatra da tu penala nije bilo.

- Ruka nije, nije kažnjiva jer je bila uz tijelo, ali ako ste pažljivije pogledali, penal je dosudio na intervenciju pomoćnog suca nakon što je igrač Hajduka srušio igrača Rijeke. Prenijeli su informaciju u VAR sobu, tu se vidi udaranje po koljenu, iz VAR sobe se nije dogodila druga provjera, ali ovo nije intenzitet i kontakt zbog čega bi trebao biti penal. Igrač Hajduka je jasno izbio loptu - kazao je Strahonja.

No mnoge zanima zašto Batinić nije gledao snimku?

- Batinić zna kada koristiti VAR, u protokolu piše da ako je prekršaj i sudac već pokaže na penal, VAR soba ne mora provjeravati. Ali ovdje se mogla dogoditi druga prilika jer on sam nije dosudio kazneni udarac već na intervenciju pomoćnika. Nisu se najbolji snašli. Bilo bi bolje da su pogledali snimku - kaže umirovljeni sudac.

Unatoč pogreškama, Batinić nije utjecao na konačni rezultat jer je Hajduk na kraju slavio 1-0.