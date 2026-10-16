Hajdukov junak oglasio se nakon čudesne partije, navijači mu kliču: 'Ti si naš Bambadona'

Abdoulie Sanyang Bamba (27) živi najljepše dane svoje karijere, a zajedno s njim se preporodio i Hajduk čija je pobjeda protiv Ajaxa (2-1) u 1. kolu Konferencijske lige odjeknula u Europi.

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Gonzalo Garcia oživio je Gambijca i pretvorio ga u jednog od najboljih igrača Hajduka. U subotu JE srušio Dinamo u derbiju (2-1), a ovaj put je zapaprio i Ajaxu, zabivši prvi gol. Bio je konstantna opasnost na desnoj strani, prolazio je kako je htio, a zaista impozantno zvuči podatak da je u posljednje dvije utakmice imao 12 uspješnih driblinga iz 13 pokušaja. Igra kao u transu, a od svega toga profitira i splitski klub koji ga je prije dvije godine platio 600.000 eura. Imao je problema s ozljedama, bio je i kritiziran zbog niza pogrešaka na travnjaku i loših odluka, no rad s Garcijom donio mu je stabilnost u igri i unio mu taktičku disciplinu. Konačno je uhvatio kontinuitet nastupa i postao ubojito hajdučko oružje.

Gambijac uživa u Splitu ulogu junaka, a uskoro će ga i klub nagraditi novim ugovorom, obzirom da mu aktualni istječe sljedećeg ljeta. Bamba se oglasio nakon veličanstvene poljudske večeri i zahvalio se navijačima:

- Kakav način za otvaranje Konferencijske lige na domaćem terenu. Kakva atmosfera! Hvala vam na nevjerojatnoj podršci.

Navijači su ga obasuli komplimentima, a dobio je i novi nadimak: Bamba-dona. Ove dvije utakmice pokazale su da sjajne igre Hajduka nisu slučajnost. Ova momčad raste, Gonzalo Garcia otključao je potencijal igrača i kako su krenuli, mnogi vjeruju da je ovo tek početak jedne veličanstvene priče.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U nogometu se ne živi od jedne pobjede, već konstantno treba sakupljati bodove i poboljšavati igru. Pred Splićanima je gust raspored, u nedjelju će ugostiti Varaždin u 10. kolu i pokušati obraniti prvo mjesto na ljestvici, a onda sljedeći četvrtak je opet na redu Europa. Hajduk gostuje kod Thuna gdje će loviti novu pobjedu kojom bi utabao put prema europskom proljeću.