Bamba igra nogomet karijere, a uskoro će ga i klub nagraditi novim ugovorom, obzirom da mu aktualni istječe sljedećeg ljeta
Hajdukov junak oglasio se nakon čudesne partije, navijači mu kliču: 'Ti si naš Bambadona'
Abdoulie Sanyang Bamba (27) živi najljepše dane svoje karijere, a zajedno s njim se preporodio i Hajduk čija je pobjeda protiv Ajaxa (2-1) u 1. kolu Konferencijske lige odjeknula u Europi.
Pokretanje videa...
Gonzalo Garcia oživio je Gambijca i pretvorio ga u jednog od najboljih igrača Hajduka. U subotu JE srušio Dinamo u derbiju (2-1), a ovaj put je zapaprio i Ajaxu, zabivši prvi gol. Bio je konstantna opasnost na desnoj strani, prolazio je kako je htio, a zaista impozantno zvuči podatak da je u posljednje dvije utakmice imao 12 uspješnih driblinga iz 13 pokušaja. Igra kao u transu, a od svega toga profitira i splitski klub koji ga je prije dvije godine platio 600.000 eura. Imao je problema s ozljedama, bio je i kritiziran zbog niza pogrešaka na travnjaku i loših odluka, no rad s Garcijom donio mu je stabilnost u igri i unio mu taktičku disciplinu. Konačno je uhvatio kontinuitet nastupa i postao ubojito hajdučko oružje.
Gambijac uživa u Splitu ulogu junaka, a uskoro će ga i klub nagraditi novim ugovorom, obzirom da mu aktualni istječe sljedećeg ljeta. Bamba se oglasio nakon veličanstvene poljudske večeri i zahvalio se navijačima:
- Kakav način za otvaranje Konferencijske lige na domaćem terenu. Kakva atmosfera! Hvala vam na nevjerojatnoj podršci.
Navijači su ga obasuli komplimentima, a dobio je i novi nadimak: Bamba-dona. Ove dvije utakmice pokazale su da sjajne igre Hajduka nisu slučajnost. Ova momčad raste, Gonzalo Garcia otključao je potencijal igrača i kako su krenuli, mnogi vjeruju da je ovo tek početak jedne veličanstvene priče.
U nogometu se ne živi od jedne pobjede, već konstantno treba sakupljati bodove i poboljšavati igru. Pred Splićanima je gust raspored, u nedjelju će ugostiti Varaždin u 10. kolu i pokušati obraniti prvo mjesto na ljestvici, a onda sljedeći četvrtak je opet na redu Europa. Hajduk gostuje kod Thuna gdje će loviti novu pobjedu kojom bi utabao put prema europskom proljeću.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+