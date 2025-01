Hajdukov kanal prenosit će i utakmice! Vela: 'Više se neću morati praviti da ne navijam...'

Hajduk je i predstavio projekt prijenosa vlastitih utakmica na svom kanalu, koji starta u nedjelju utakmicom protiv Slaven Belupa. Hajduk je prvi klub u Europi koji će emitirati vlastite utakmice na svojoj platformi. Prenosit će ih komentatori s Hajdukovim "backgroundom", a bit će dostupni i u programu MaxTV-a.

- Nadam se da će što više naših navijača gledati izravne prijenose Hajduka, naravno, onih koji ne mogu na stadion - rekao je predsjednik Ivan Bilić.

Bivši predsjednik Lukša Jakobušić započeo je projekt Hajduk digital.

- TV još za konačnog konzumenta ima veliki značaj. Bilo je dosta izazovno, bilo je i boljih i lošijih momenata, ali koliko god smo se trudili došli smo do 250.000 gledatelja. To se i dogodilo kad smo mogli emitirati utakmice, tako da je postalo jasno da se bez utakmica ozbiljan projekt ne može raditi. Super su i presice i sve, ali glavni proizvod su utakmice. HT je to prepoznao i omogućio nam da prenosimo utakmice s našim komentatorima. Da imamo priliku da naši komentatori navijaju, kao što inače navijaju - rekla je članica uprave Marinka Akrap, a Krešimir Madunović iz HT-a naglasio je:

- Bilo je potrebno puno upornosti, krv, znoj i suze, snaga i inovativnost ljudi koji su radili na tome, čak i dinamovci među nama.

Jedan od komentatora bit će Tino Vela, koji je kazao da mu je kolega Igor Ćurković jedan od idola, a drugi je njegov otac, TV komentator Željko Vela.

- Kao kao mali gledaš Chelsea TV, Real TV... koji imaju u najboljem slučaju highligtse, a mi imamo ovo. Imamo priliku biti pristrani u komentarima, sad se ne moram praviti da ne navijam ni za koga - kazao je.

Ljudi koji kreiraju i proizvode program su Marko Đerek, Nino Kapitanović, Arsen Radović, Hari Kočić, Bruna Karla Bosnić, Igor Kumanović, Ante Roca, Jere Gruić...