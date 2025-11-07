Obavijesti

TALENTIRANI STOPER

Piše Jakov Drobnjak,
Hajdukov talent ostaje vjeran klubu: Potpisao novi ugovor!
Foto: HNK Hajduk

Odličan osjećaj. Svakom djetetu iz Dalmacije koje živi za ovaj Klub je san jednog dana potpisati za Hajduk što se meni, hvala Bogu, i ostvarilo, rekao je Branimir Mlačić nakon potpisa ugovora

Talentirani mladi Hajdukov stoper, Branimir Mlačić (18), potpisao je novi ugovor sa splitskim klubom, objavio je Hajduk na službenim stranicama. U društvu sportskog direktora Gorana Vučevića, Mlačić je produžio vjernost Hajduku do ljeta 2029. godine. Stoper je početkom sezone debitirao za prvu momčad i vrlo brzo je postao bitna karika u obrani Hajduka pa je tako zaradio i novi ugovor.

"Branimir je rođen u Trogiru te je i prve nogometne korake napravio u akademiji nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio na Poljud te je već od samog početka pokazivao zanimljive igračke karakteristike. Predanim radom na početku ove sezone zaslužio je poziv u prvu momčad. Ubrzo postaje standardan član trenutačno najbolje obrane SuperSport HNL koja je u 12 utakmica primila 8 pogodaka. Branimir je za Hajduk odigrao 12 službenih utakmica, od kojih je u 11 krenuo kao starter, a pri tom je upisao dvije asistencije", stoji u objavi Hajduka.

Mlačić nije krio oduševljenje, a istaknuo je kako još uvijek ima puno prostora za napredak.

- Odličan osjećaj. Svakom djetetu iz Dalmacije koje živi za ovaj Klub je san jednog dana potpisati za Hajduk što se meni, hvala Bogu, i ostvarilo. Zahvaljujem se svojoj obitelji koja me uvijek podržavala u svemu, Klubu, suigračima i svim trenerima s kojima sam radio. Sretan sam što sam postao dio prve momčadi, što sam se dobro prilagodio, ali sigurno ima još puno mjesta za napredak, ali nadam se da ću ostvariti svoj puni potencijal - rekao je Branimir Mlačić.

Foto: Hajduk

