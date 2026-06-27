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Foto: HNK Hajduk
GRAFOVA POLITIKA PLUS+

Hajdukov zaokret: Nekad su na Poljudu dočekivali zvijezde, a sad dovode igrače iz druge lige

Piše Zdravko Barišić,

Zvučna nogometna imena ionako Hajduku nisu donijela željeni rezultat pa su, primorani praznom blagajnom, odlučili promijeniti politiku. Dovode mlade i talentirane strance željne uspjeha

Prošla su vremena "refrešanja" društvenih mreža i iščekivanja bombastičnih pojačanja. Josip Brekalo, Ivan Perišić, Ante Rebić i Ivan Rakitić samo su neka od zvjezdanih imena koja su posljednjih godina osvanula na Poljudu, ali njihov dolazak nije ispunio očekivanja. Trofejne vitrine zjape prazne već 22 godine i čekaju naslov prvaka. Uloženo je puno, a dobiveno malo pa je najviše nastradala poljudska blagajna, koja je presušila. Klub je platio danak nerealnim ambicijama bivšeg predsjednika Lukše Jakobušića.

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