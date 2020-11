Nekad su u dresu Hajduka tr\u010dali Poljudom, a danas u dresu reprezentacije koja od 20:45 do\u010dekuje Portugal. Neki su u oba dresa ostavili ve\u0107i i manji trag.

<p>Ivan Perišić, Lovre Kalinić, Nikola Vlašić, Toma Bašić, Josip Juranović, Mario Pašalić, Domagoj Bradarić i Ivo Grbić. Makar je Toma Bašić u opisu fotografije na svom Instagramu napisao, uopće nije bio problem pogoditi što je zajedničko ovoj osmorici. </p><p>Nekad su u dresu Hajduka trčali Poljudom, a danas u dresu reprezentacije koja od 20:45 dočekuje Portugal. Neki su u oba dresa ostavili veći i manji trag.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Toma Bašić trenira u karanteni</strong></p><p> </p><p>Primjerice, <strong>Ivan Perišić (31) j</strong>oš u tinejdžerskim godinama otišao je u Sochaux, ali je zato među postrojenima ostvario zasad najzapaženiju reprezentativnu karijeru. Danas izgleda nevjerojatno da su Splićani na jednom od najboljih hrvatskih nogometaša i osvajaču Lige prvaka inkasirali tek 360 tisuća eura.</p><p>Lovre Kalinić (30), posve suprotno, odigrao je 130 utakmica za Hajduk čiji je bio i kapetan, a s Poljuda je za 3,10 milijuna eura prešao u belgijski Gent. Bio je hrvatska jedinica, a danas je daleko od prvog plana makar ga Zlatko Dalić i dalje zove.</p><p>Nikola Vlašić (23) najunosniji je posao u povijesti splitskog kluba koji je zaradio 10,8 milijuna eura koliko je platio Everton. Niksi, danas gotovo nezamjenjivi dio "Vatrenih", 120 puta nastupio je za svoj matični klub. S 18 godina Vlašić je bio najmlađi kapetan Hajduka, dok nešto kasnije to nije postao Bradarić.</p><p>Toma Bašić (23) na mala je vrata stigao u Hajduk iz zagrebačkog Rudeša, a napredovao je sve do razine na kojoj je danas dio udarne postave francuskog Bordeauxa (3,5 mil eura platili) i jedna od Dalićevih opcija za vezni red u kojem je veliki uspjeh uopće biti zamjena. Bašićeva lijeva noga 11 je puta oduševila Hajdukove navijače kroz 75 utakmica.</p><p>Josip Juranović (25) posebna je priča. Dečko koji je preko zagrebačke Dubrave postao kapetan Hajduka, koji je svojim zalaganjem osvojio srca i zadržao se na koncu više od pet godina uz 165 odigranih utakmica. Ljetos ga je uzela varšavska Legia za 400 tisuća eura.</p><p>Za Marija Pašalića (25) svi Hajdukovi navijači vjerojatno će vam reći samo dvije riječi - Hajdučko srce. I danas, kada je u Atalanti, ne zaboravlja iskazivati svoju ljubav prema Hajduku i ako bismo nekog morali odabrati za koga mislimo da će sigurno još barem jednom zaigrati za Hajduk, to je Pašalić. Premda je skupio tek 38 nastupa. Nevjerojatno zvuči da je prošlo već šest godina otkako ga je za 2,5 milijuna eura kupio Chelsea.</p><p>Domagoj Bradarić (20) ulazi među najveće transfere Hajduka koji je zaradio 6,5 milijuna eura, koliko je platio Lille. Igrački također nije ostavio dubok trag na Poljudu odigravši svega 25 utakmica premda je postao najmlađi kapetan u povijesti. Danas se pretvara u najboljeg lijevog beka reprezentacije.</p><p>Ivo Grbić (24) još je jedna pogreška u procjenama splitskog kluba koji ga je pustio u Lokomotivu, a Grbić se tamo prometnuo u reprezentativni kalibar i novog golmana Atletico Madrida. S Poljuda je otišao uz tek deset nastupa.</p><p>Kada se podvuče crta, Hajduk je na ovoj osmorici zaradio 27,2 milijuna eura (bez postotaka u kasnijim transferima). Danas svi vrijede kudikamo više i da u nekoj fikciji svi opet obuku Hajdukov dres, bi li konačno titula prvaka stigla na Poljud? </p>