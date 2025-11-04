Obavijesti

ANALIZA PRVE TREĆINE

Hajdukova obrana najbolja je u ligi, a igraju mu trojica klinaca

Piše Tomislav Gabelić,
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Garcia je u zadnjih nekoliko utakmica standardizirao obranu koja je u 12 kola primila samo osam golova. Iskusni Šarlija, standardni Hrgović i dva debitanta Mlačić i Hodak zasad funkcioniraju kao skladna cjelina...

Naklon rujanskih poraza u Varaždinu i derbiju s Dinamom na Poljudu Hajduk je bio uzdrman. Momčad nije pružala dobre igre, rezultat je izostao a time i bodovi za priključak s vrhom ljestvice. I nije trebalo dugo da neki krenu zazivali promjenu na klupi, vodeći se valjda logikom da je bolje mijenjati odmah nego čekati, pogotovo kad se iza brda valja težak raspored utakmica. Od sedam koje su bile na rasporedu bijeli su samo Lokomotivu čekali na Poljudu, preostalih šest, Koprivnica i Cibalija u Kupu te Istra, Vukovar, Gorica i Slaven Belupo u prvenstvu igrali su u gostima. 

