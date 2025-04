Hajdukovac dobio sina i otkrio: 'Bit ćemo prvaci ako Bog da. I nisam znao koliko je klub velik'

Ukrajinski napadač Nazarij Rusin (26), trenutačno na posudbi u Hajduku iz engleskog Sunderlanda, otvoreno je progovorio o svojoj karijeri, izazovima u Engleskoj, dolasku u Split i planovima za budućnost. Nakon neuspješne epizode u Championshipu, Rusin traži novi početak u Hrvatskoj i nada se povratku forme koja ga je krasila u Zorji Luhansk. U međuvremenu, dan nakon poraza od Istre, Hajduk je objavio kako je Rusinova supruga rodila dječaka. Od ranije imaju još jednog dječaka.

Prilagodba u Hajduku i rad s Gattusom

Rusin je u Hajduk stigao u siječnju 2025. godine, a njegovi prvi dojmovi su izrazito pozitivni.

- Sve je dobro. Počeo sam igrati. Moji dojmovi o novoj momčadi su pozitivni, bore se za naslov prvaka. Ovdje su fantastični navijači, iako malo specifični. Klub nije osvojio nacionalno prvenstvo 20 godina i svi željno iščekuju taj uspjeh. Ako Bog da, možemo prirediti slavlje gradu. Vjerujem da će atmosfera biti nevjerojatna - rekao je Rusin za portal FootBoom u intervjuu objavljenom prije utakmice s Puljanima.

Posebno je istaknuo odnos s trenerom Gennarom Gattusom, legendarnim talijanskim nogometašem.

- Čini mi se da je isti trener kakav je bio i igrač, pun strasti prema igračima i igri. Iskreno, kao osoba je baš kul. Prema svima se odnosi jednako. Ugodno je raditi s njim, ali je i izazovno. Njegovi treninzi su rigorozni, zahtijeva puno od nas i od sebe. Ovo je novo iskustvo za mene. Prilično je uzbudljivo - opisao je Rusin dodajući kako Gattuso nikada ne ističe svoje igračke uspjehe poput osvajanja Svjetskog prvenstva.

Zašto Hajduk?

Odluka o dolasku u Split donio je nakon što je postalo jasno da tadašnji trener Sunderlanda, Régis Le Bris, ne računa na njega.

- Budući da stručni stožer Sunderlanda nije računao na mene, još u studenom sam počeo komunicirati s agentom Vadimom Šablijem o trajnom transferu ili posudbi. Želio sam igrati nogomet - objasnio je Rusin.

Opcija s Hajdukom pojavila se u prosincu.

- Malo se to razvuklo, a onda su me u siječnju pitali jesam li spreman ići u Hajduk. Rekao sam "da, želim". Zašto? To je veliki klub u Hrvatskoj. Nisam shvaćao koliko velik. Kao Dinamo Kijev ili Šahtar u Ukrajini. Ljudi ovdje zaista vole ovaj klub. Momčad se bori za prvenstvo. I trener je Gattuso. Zašto ne - rekao je Rusin, potvrdivši da je razgovarao i sa škotskim Aberdeenom.

Sportski direktor Hajduka Francois Vitali prilikom predstavljanja Rusina izjavio je kako je doveden zbog sposobnosti napadanja prostora i dubine te visokog profesionalizma. Posudba traje do kraja sezone, a Hajduk ima opciju otkupa ugovora za navodnih dva i pol milijuna eura, isti iznos za koji je Rusin prešao iz Zorje u Sunderland u ljeto 2023. I ukrajinski klub mu, tvrdi, još duguje bonus za osvajanje trećeg mjesta koji su drugi igrači dobili.

Izazovi u Sunderlandu: Jezik, ozljede i promjene trenera

Period u Sunderlandu bio je turbulentan za ukrajinskog napadača. U 32 nastupa za "crne mačke" zabio je samo dva gola uz jednu asistenciju, a u tekućoj sezoni 2024/25. prije odlaska u Hajduk, nastupio deset puta uz skromnih 162 minute. U Hajduku ga hvale zbog napadačkog doprinosa, no u 11 utakmica i 402 minute još nije zabio, ima jednu asitstenciju.

- Shvatio sam u da nisam prošao pripreme i da se moram upoznati s momčadi tijekom prvenstva. Dogovorili smo se da se postupno integriram u ekipu. Trener mi je objasnio: "Ne brini, dat ću ti tri ili četiri utakmice kako bi se osjećao ugodno i ne bi se bojao griješiti". Tako sam isprva igrao 10 minuta, zatim 15, pa 20. U jednom trenutku mi je rekao da ću početi u prvom sastavu - rekao je Rusin i nastavio:

- Ne želim se braniti ili tražiti izgovore. Vjerujem da me donekle omela činjenica što sam se momčadi pridružio vrlo kasno i nisam prošao pripreme pa nisam imao vremena za prilagodbu - iskren je Rusin.

Dodatni problem bio mu je i problem s preponama neposredno prije transfera te ozbiljna ozljeda prethodne sezone.

- Razvio mi se krvni ugrušak u listu. Morao sam zaboraviti na nogomet dva mjeseca.

Foto: hajduk.hr

Jezična barijera također je predstavljala značajnu prepreku.

- Apsolutno nisam znao jezik. Kada ste s momčadi 24/7 i ne govorite engleski, vrlo je teško. Razumijem da je to moj problem... Trebalo mi je oko sedam-osam mjeseci da se naviknem.

Česte promjene trenera u Sunderlandu (čak tri trenera plus privremeni u godinu i pol dana) dodatno su utjecale na njegovo samopouzdanje. Najbolje se osjećao pod vodstvom Michaela Bealea početkom 2024., kada je zabio dva gola, no ubrzo su ga smijenili. S trenutnim trenerom Le Brisom, kaže, nije ni razgovarao, a na treninzima je ponekad igrao i desnog beka.

- Naravno, teško je kad jedan trener ode, a drugi dođe. Međutim u nogometu se morate moći prilagoditi svemu - rekao je Rusin i naglasio koliko mu je važno povjerenje trenera.

- Iz mog iskustva, shvatio sam da trebate ići tamo gdje vas trener želi, a ne sportski direktor, agenti ili bilo tko drugi.

Prošlost u Ukrajini i pogled prema budućnosti

Rusin se prisjetio i nekih teških trenutaka iz karijere u Ukrajini, poput ultimatuma Dinama da prijeđe u Zorju dok je bio na posudbi u Černomorecu, što je smatrao nepoštenim prema tadašnjem treneru Romanu Grigorčuku. Što se budućnosti tiče, Rusin je oprezan.

- Vidjet ćemo što će se dogoditi na ljeto. Čovjek snuje, Bog određuje. Važno mi je da me trener želi, a sada je ključno igrati kao krilo - rekao je, dodavši kako tu poziciju nije igrao gotovo dvije godine.

Na pitanje o mogućem povratku u domovinu, odgovorio je kratko:

- Možda se vratim u Ukrajinu.

Dotad je fokusiran na Hajduk i borbu za toliko željeni naslov prvaka, nadajući se da će upravo u Splitu ponovno pronaći najbolju formu i pomoći "bilima" da prekinu dvadesetogodišnji post.