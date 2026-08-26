Hajdukovac 'drži temperaturu' na +32. Pogledajte kako su 'bili' otputovali na utakmicu godine
RAKOW - HAJDUK Momčad Hajduka u srijedu je po vrućih 32 stupnja Celzijevih otputovala u Poljsku, na uzvrat play-offa Konferencijske lige, gdje traži pobjedu za europsku jesen nakon 2-2 u prvoj utakmici. Marko Livaja 33. rođendan proveo je na putu, Rokas Pukštas čeka posljednju utakmicu uoči transfera, a Bamba Sanyang ne mari za vrućinu
U zraku 32 stupnja, ali Gambijcu je hladno. Ovako je Bamba Sanyang stigao na kaštelanski aerodrom uoči puta na gostovanje kod Rakowa u Poljsku. "Drži temperaturu", našalio se jedan navijač u komentaru na klupskoj stranici. | Foto: HNK Hajduk