Hajdukovac otkrio kako izgleda nakon nezgode na treningu, a to je i razlog što nije igrao u Puli

Splet nesretnih okolnosti pogurao je Emira Sahitija u jednu od glavnih rola navijačkih priča vezanih uz događanja u Hajduku u posljednjih desetak dana. Ovo nesretnih je zbog toga što nije riječ o Emirovim izvedbama na terenu, nego upravo suprotno, o izostanku sa zadnje dvije utakmice, domaćeg ogleda protiv Varaždina te gostovanja u Puli. A cijelu lavinu pokrenula je Torcida kada su na Aldo Drosini izvjesili poruku "Pozdrav 'ozlijeđenima', vidimo se u Splitu"

Pokretanje videa... 00:05 Slavlje Hajduka na Rivi nakon osvojenog Kupa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Još za vrijeme utakmice krenula je priča na koga su navijači mislili, a s obzirom na to da Emir nije nastupio protiv Varaždina zbog kazne koju mu je izrekao trener Jure Ivanković, mnogi su zaključili kako je njegov izostanak s gostovanja u Puli samo nastavak iste priče. I to nas vraća na splet nesretnih okolnosti koji su navele mnoge na krivi zaključak.

U cijeloj priči treba naglasiti kako Emir nije ozbiljnije prekršio klupsku disciplinu, nije napravio ništa što prije njega nisu napravili i neki drugi prvotimci kojima se progledalo kroz prste. Prema verziji koja je došla do medija, na treningu su na programu bili sprintevi, Emir kao Emir, uvijek daje gas do maksimuma, i kad više nije mogao jednostavno je stao. Trener je tražio još, on je rekao da ne može, ispalo je kako ne želi/neće... Ni prvi ni zadnji put da se tako nešto dogodilo...

U svakom slučaju Emir je kažnjen, a utakmica s Varaždinom prošla je tako kako je prošla, bila je to još jedna u nizu loših utakmica Hajduka u zadnje vrijeme te poraza koji dodatno narušavaju atmosferu unutar zidina Poljuda. Emir i Diallo, koji je također bi kažnjen, pojavili su se normalno na prvom sljedećem treningu. I sve bi se brzo zaboravilo da Hajduk u Pulu nije otputovao bez velikog broja prvotimaca, među njima i Sahitija te da Torcida nije izvjesila poruku kojom upozorava kako su neki svjesno preskočili gostovanje u Puli, odnosno, koji su kako smo u šali napisali spojili bolovanje s godišnjim odmorom i prije vremena otišli na pauzu.

Foto: Privatni album

Tragom poruke nabrojali smo 18 igrača koji su izostali, i došli do podatka kako je Laszlo Kleinheisler izostao zbog kartona, a svi ostali zbog ozljeda ili "ozljeda". Emir definitno spada u ovu prvu kategoriju, naime, na jednom od treninga uoči Istre suigrač ga je nehotice pogodio prstom u oko, ogrebao mu rožnicu, a kako je oko prokrvarilo Emir je morao hitno u bolnicu na pregled. Predostrožnosti radi liječnik mu je zabranio sve aktivnosti i zakazao novi pregled za sedam dana.

Emir Sahiti i Kim Vandenberg | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

To je razlog zbog kojeg Emir nije putovao u Pulu, a lako moguće da neće zaigrati ni protiv Gorice u nedjelju. Šteta za Emira i Hajduk, a upozorenje mnogima da ne donose prebrze zaključke i sude na prvu. Poznavajući Emirovu i energiju i strast koju je pokazao prema Hajduku u šest godina koliko je na Poljudu, on će dati sve od sebe da opet zaigra. Bez obzira što je u tih šest godina trpio brojne nepravde, zapostavljanja...

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL