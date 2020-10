Hajdukovac zabio 'bilima' pa proslavio: Gol sam slavio zbog nekih ljudi koji mi nisu vjerovali

Jučerašnji gol bio je Sahitijev prvi u seniorskoj karijeri, ali u erupciji slavlja morao se sjetiti da je još uvijek igrač Hajduka te da je zabio gol svom klubu, i ne provocirati svoje bivše, možda i buduće suigrače

<p>Scene nakon gola <strong>Šibenika</strong> na Poljudu posebno su uvrijedile sve hajdukovce.<strong> Emir Sahiti </strong>(21), igrač<strong> Hajduka</strong> na posudbi u Šibeniku, zabio je za pobjedu svoje momčadi (1-0), a gol je slavio kao da je zabio najmržem protivniku, a ne klubu koji ga i dalje plaća.</p><p>Mnogi bivši igrači 'bijelih' postizali su golove svom bivšem klubu, pa i na Poljudu, neki od njih i važne, pobjedničke, čak i u zadnjim sekundama..., no ne sjećamo se da je itko-ikad pokazao toliko nepoštovanja prema svom bivšem klubu kao što je to napravio Sahiti.</p><p>Jučerašnji gol bio je njegov prvi u seniorskoj karijeri, ali u erupciji slavlja morao se sjetiti da je još uvijek igrač Hajduka te da je zabio gol svom klubu, i ne provocirati svoje bivše, možda i buduće suigrače i gledatelje, pokazujući im gestom "sad vas ne čujem".</p><p>- Mi smo došli do tri boda i sretan sam što sam zabio gol. Bila je dobra akcija na desnoj strani i ja sam zabio. Analizirali smo Hajduk, znali smo da dolazimo na Poljud. Htjeli smo biti agresivniji i dati sve od sebe. Nazad idemo s tri boda - rekao je Sahiti nakon pobjede.</p><p>Njegova proslava izazvala je veliku buru na Poljudu pa se prozvani Albanac, koji je svjestan da će se u lipnju vjerojatno vratiti u Split, oglasio na Instagramu kako bi barem malo smirio situaciju iako je njegov potez bio daleko od onoga što bi trebalo predstavljati poštovanje.</p><p>- Htio bih se osvrnuti na situaciju jučer oko proslave gola. Proslavom nisam namjeravao nikoga uvrijediti, pogotovo ne navijače i klub. Gol sam slavio zbog nekih ljudi koji nisu vjerovali u mene - napisao je Sahiti kome je glavna slika na Instagram profilu ona u dresu Hajduka.</p><p>On je u Hajduk došao prije dvije godine. Većinu vremena provodio je u drugoj momčadi, a onda ga je za sobom povukao tadašnji trener Siniša Oreščanin i za prvu momčad je skupio četiri nastupa, no kako je Oreščanin otišao, tako je i mladi napadač ispao iz svih planova hajdučke struke.</p><p>Sudbina je baš htjela da zabije svome klubu, no gol je mogao proslaviti i na neki drugi način. Uz poštovanje prema klubu koji ga i dalje plaća...</p>