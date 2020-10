Respekt, što je to? Evo kako je hajdukovac iz Šibenika zabio i provocirao: 'Pokazao sam se...'

Današnji gol bio je Sahitijev prvi u seniorskoj karijeri, ali u erupciji slavlja morao se sjetiti da je još uvijek igrač Hajduka te da je zabio gol svom klubu, i ne provocirati svoje bivše, možda i buduće suigrače i gledatelje

<p><strong>Šibenik </strong>je stigao do velike pobjede na Poljudu i s 1-0 tukao <strong>Hajduk</strong>. Junak Šibenčana bio je <strong>Emir Sahiti</strong>, koji je inače igrač Hajduka na posudbi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk izgubio od Šibenika</strong></p><p>- Mi smo došli do tri boda i sretan sam što sam zabio gol. Bila je dobra akcija na desnoj strani i ja sam zabio. Analizirali smo Hajduk, znali smo da dolazimo na Poljud. Htjeli smo biti agresivniji i dati sve od sebe. Nazad idemo s tri boda - rekao je Sahiti nakon pobjede.</p><p>Međutim, Sahiti je igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku. Mnogi bivši igrači 'bijelih' postizali su golove svom bivšem klubu, pa i na Poljudu, neki od njih i važne, pobjedničke, čak i u zadnjim sekundama..., no ne sjećamo se da je itko-ikad pokazao toliko nepoštovanja prema svom bivšem klubu kao što je to napravio Sahiti.</p><p>Današnji gol bio je njegov prvi u seniorskoj karijeri, ali u erupciji slavlja morao se sjetiti da je još uvijek igrač Hajduka te da je zabio gol svom klubu, i ne provocirati svoje bivše, možda i buduće suigrače i gledatelje, pokazujući im gestom "sad vas ne čujem".</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.tportal.hr/sport/clanak/video-sibenik-golcinom-hajdukovca-na-posudbi-na-subicevcu-srusio-hajduk-na-poljudu-foto-20201018" target="_blank"><strong>OVDJE.</strong></a></em></p><p>- Hajduk je veliki klub sa sjajnim navijačima. Trenirao sam i svaki trening dao sve od sebe. Pokazao sam da mogu igrati i polako se vraćam u svoju formu. Nisam igrao skoro godinu dana - odgovorio je Sahiti na ukazanu činjenicu da u Šibeniku igra kao posuđen igrač te da je i dalje hajdukovac.</p><p>Ponijelo ga je, no pitanje je kako će Hajdukovi navijači reagirati na nepoštovanje koje je pokazao zabivši 'svojem' klubu.</p><p>Jedan od onih koji je mogao doprinijeti spasu Hajduka bio je <strong>Jani Atanasov</strong>. Vukas ga je uveo u igru u drugom dijelu te je dobio ulogu razigravača. Osim udarca s 25 metara koji je Labrović uspješno apsolvirao, Atanasov se utopio u nemoć ostatka momčadi.</p><p>- Danas nismo bili ono što trebamo biti. Znamo da nismo odigrali pravi meč kao što znamo igrati, kao što se igra za Hajduk. Naši navijači su sada nervozni i ono što sada pričaju... Znamo da je tako i razumijemo to. Pokušat ćemo biti pravi u sljedećoj utakmici i zaboraviti ovo - rekao je Makedonac po završetku susreta pa pojasnio što mu je Vukas rekao:</p><p>- Ušao sam s klupe, trebao sam igrati 'šesticu' i razigravati, izvoditi prekide. Da probamo zabiti gol. Ali što je tu je.</p><p>I on će, kao i ostatak momčadi, morati poraditi na igri jer rezultat je ono što se broji. A Hajduk je stigao već do trećeg poraza ove sezone.</p><p>- Krenuo sam stvarno s velikim motivom da uzmemo tri boda. Što je bilo u reprezentaciji je iza mene, sada sam tu i nadam se da ćemo sve popraviti. Da zadovoljimo naše navijače.</p>