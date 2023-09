Hajdukovci izazvali euforiju u Sl. Brodu: Navijači utrčali u teren po dresove i suvenire

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Hajduk je uvjerljivo započeo novu misiju obrane Rabuzinova sunca. Splićani su u Slavonskom Brodu, pred 6000 gledatelja, slavili protiv Omladinca iz Gornje Vrbe (6-0). Osvajač posljednja dva izdanja Kupa je igrao u laganom ritmu, ali je svejedno se i u takvom omjeru snaga lakoćom obračunao s petoligašem. Utakmica je bila riješena već u prvih 45 minuta kada su zabijali Livaja, Dolček i Sahiti. U nastavku utakmice prvi gol za Hajduk u službenoj utakmici zabio je Tino Blaž Lauš, a dva je dodao Benrahou. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Adnan Čustović opet je bio na klupi, a to je mu je ujedno bila i posljednja utakmica u ulozi glavnog šefa. U nedjelju se svom poslu vraća Ivan Leko koji je odradio suspenziju od pet utakmica. - Odigrali smo ozbiljno, odradili smo posao kako treba, zabili šest golova. Dvije godine zaredom smo osvojili Kup, to nam mora biti cilj i ove godine. To je najbliži i najbrži put do Europe. Nova utakmica nas čeka u nedjelju protiv Gorice, dobro smo počeli prvenstvo, ali onda izgubili od Istre tim golom u sudačkoj nadoknadi. Želimo se što prije vratiti u pobjednički niz, a Gorica je nova prilika da uknjižimo tri boda - rekao je Adnan Čustović, pomoćni trener Hajduka. Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL Mihael Žaper i Filip Uremović debitirali su za Hajduk. - Pokazali su da su dobri igrači za naš tim, Filip je spremniji, znamo kakva je situacija bila sa Žaperom. Njegovo fizičko stanje se poboljšava i to će uskoro biti bolje Benrahou i Lauš zabili su prve golove u Kupu. - Yasmine je zabio prvi gol u Kupu, drago mi je zbog Tina, vidio sam kolika je bila sreća na njegovom licu, može samo da mu da samopouzdanje da nastavi s dobrim igrama. Neki igrači ostali su u Splitu, ali već bi mogli zaigrati protiv Gorice. Imali smo neke igrače koji su bili u reprezentaciji kao Sigur i Čuić, Krovinović je bio povrijeđen tako da može biti nekih promjena za nedjelju - zaključio je Čustović. Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL Gdje god dođe diljem Hrvatske, Hajduk izazove veliku pozornost. Ovaj put se čak 6000 gledatelja natiskalo na stadion Stanko-Vlainić 'Dida', a mnogi navijači su nakon posljednjeg sučevog zvižduka uletjeli u teren kako bi pokupili neki suvenir od igrača Hajduka i fotografirali se s njima.