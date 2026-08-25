Hajdukovci pred Rakow bili na team buildingu: 'Večera, malo glazbe i dobro raspoloženje'

Nogometaši Hajduka u 4. kolu HNL-a deklasirali su Osijek s 4-0 i sada u dobrom raspoloženju iščekuju gostovanje kod Rakowa u uzvratu 4. pretkola Konferencijske lige.

Prvi susret na Poljudu završio je 2-2, a uzvratni susret protiv Rakowa igra se u četvrtak u 19 sati.

Uoči ključnog europskog izazova, klub je odlučio dodatno poraditi na atmosferi i zajedništvu. Dan nakon pobjede nad Osječanima, za igrače i stručni stožer organizirano je druženje kao svojevrsni team building. Nakon večernjeg treninga, hajdukovci su se okupili u Bijelom salonu na Poljudu. Kako piše Dalmatinski portal, bijelo druženje uz večeru i glazbu nije potrajalo dugo, završivši do 22 sata.

Da je atmosfera bila kvalitetna, otkrio je glazbenik Vedran Roguljić, koji je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s Darijom Melnjakom i trenerom Gonzalom Garcijom.

- Večera, malo glazbe, dobrog raspoloženja i zajedništva uoči važne utakmice - napisao je Roguljić.

Inače, utakmicu u Poljskoj sudit će sudačka postava iz Azerbajdžana predvođena glavnim sucem Aliyarom Aghayevim. Pomoćnici će biti Zeynal Zeynalov i Akif Amirali, a četvrti sudac je Kamal Umudlu. Za VAR će biti zadužen Englez Peter Bankes, kojem će asistirati Azerbajdžanac Ingilab Mammadov.

