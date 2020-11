Hajdukove legende vs Bjelica: Vlašić i Pašalić mogu zajedno!

Govorili su i da Boban, Prosinečki i ja ne možemo skupa, ali nismo mi previše razglabali o tim komentarima, znali smo dobro između sebe koliko smo dobri i kako možemo najbolje funkcionirati, i to smo i radili, kaže Asanović

<p>Teza trenera Osijeka <strong>Nenada Bjelice</strong> kako su Nikola Vlašić i Mario Pašalić sličan tip igrača te kako kao takvi ne mogu igrati skupa u reprezentaciji, začudila je mnoge, a sve nas je podsjetila i na nekadašnju tezu po kojoj ni Zvonimir Boban, Aljoša Asanović i Robert Prosinečki nisu mogli igrati skupa, što se u više navrata pokazalo promašenim.</p><p>Podsjetimo, <a href="https://www.24sata.hr/sport/izbornikova-poruka-nije-dobra-a-gol-je-velika-greska-kovacica-728193">Bjelica</a> je još uoči poraza u Švedskoj rekao:</p><p>- Pašalićev se problem zove Vlašić. Da nema Niksija, Mario bi igrao na toj poziciji. Imate u momčadi Modrića, morate imati jednog osigurača, a Paša nije krilo, ni desno ni lijevo. Da nema Vlašića, igrao bi na toj poziciji iza napadača. Obojica su sjajna, Vlašić za nijansnu bolje igra.</p><p>Hajdukova legenda <strong>Zlatko Vujović</strong> (62) rekao nam je:</p><p>- Iako je točno da su njih dvojica sličan tip igrača, tehničari, polušpice s osjećajem za gol, ne bih rekao da ne mogu igrati skupa, naravno da mogu. Protiv Šveđana je problem bio na drugoj poziciji, izbornik mora pronaći radilicu koja će držati sredinu terena kad nema Brozovića. Što se tiće Marija i Nikole, obojica su jako dobri igrači, dokazali su se na najvišem nivou u klubovima, a dokazat će se sigurno i u reprezentaciji, samo im treba vremena i sustav u kojem će obojica moći dati svoj maksimum.</p><p>S njim se slaže i njegov legendarni suigrač <strong>Ivan Gudelj</strong> (60), koji je kao izbornik mlađih uzrasta treninrao obojicu:</p><p>- Za mene uopće nema dileme mogu li njih dvojica ili ne mogu igrati skupa. Nemamo mi taj luksuz da nekog kvalitetnog igrača ne iskoristimo, mala smo zemlja, mala nam je baza, i svaki potencijal moramo do maksimuma razviti. No to nije posao ni za mene ni za bilo koga drugoga osim izbornika Dalića. Njemu treba dati podršku i pomoći mu da posloži reprezentaciju do kraja nakon smjene generacije. A u toj novoj reprezentaciji ima mjesta i za Vlašića i za Pašalića i za sve kvalitetne igrače, kojih i te kako ima. Na žalost, kod nas je jako popularno zanimanje "general poslije bitke", nakon loše igre i rezultata svi znamo što ne valja. Uostalom, tako se nekad govorilo i da Boban, Prosinečki i Asanović ne mogu skupa...</p><p>A upravo smo jednoga od spomenutog tereceta, <strong>Aljošu Asanovića</strong> (54), upitali za mišljenje mogu li Vlašić i Pašalić igrati u paru.</p><p>- Naravno da mogu, tko može i promisliti da takva dva dragulja ne mogu igrati skupa?! Njih dvojica s Marcelom Brozovićem činili bi sjajan tercet i oni u budućnosti i te kako mogu zamijeniti Luku i Raketu. Kad toj trojici dodate i Matea Kovačića, koji je možda i odigrao neke utakmice loše, ali hej, stanimo malo svi skupa, pa mi govorimo o jednom od najboljih igrača Chelseaja... Nemojmo se zafrkavati, govorimo o vrhunskim igračima i reprezentaciji koja je prije dvije godine bila druga na svijetu. Ej, druga na svijetu! Svi bismo morali malo stati na loptu, izborniku Daliću osigurati mir i priliku da radi i posloži novu generaciju igrača. Imamo budućnost i moramo biti sretni i ponosni da imamo tako dobre igrače.</p><p>Za Aljošu nije dakle pitanje mogu li, nego kako...</p><p>- Više je varijacija na temu, sustava igre, pozicija, ne bih se ja previše miješao u rad izbornika i sugerirao mu. On najbolje zna u kakvoj je tko formi i gdje mu mogu najviše pružiti... Govorimo o jako mladim igračima, koji su već stekli jako puno iskustva i u klubovima i na međunarodnoj sceni, u Ligi prvaka, igračima koji polako preuzimaju važne uloge u reprezentaciji. Koji su, uostalom, to i dokazali igrama i golovima.</p><p>Prisjetio se Asanović i kako se govorilo da on, Boban i Prosinečki ne mogu skupa.</p><p>- Nismo vam mi previše razglabali o tim komentarima, znali smo mi dobro između sebe koliko smo dobri i kako možemo najbolje funkcionirati, i to smo i radili. Znate kako je, uvijek će nakon lošeg rezultata biti polemika i različitih mišljenja, to je nogomet, jedan dan si majstor, drugi dan nemaš pojma. To je tako u svijetu nogometa, pogotovo u Hrvatskoj koja ima milijun izbornika. Kod nas se na žalost sve brzo zaboravlja, eto, zaboravlja se da je taj isti izbornik prije dvije godine bio drugi na svijetu. Normalno je da dođe do smjene generacija, a kad na te prirodne procese dodaš još koronu, pa utakmice bez publike... Nije tim momcima lako, svaki dan testiranja, neizvjesnost, moraju paziti s kim se druže, pričaju, sve to stvara jednu veliku psihozu među njima, u kojoj nije lako ni dati maksimum baš svaki put. Bez obzira što su oni jako dobro plaćeni za to što rade, sve oni to i te kako krvavo zarade. Teško je to objasniti ljudima koji nisu unutra... - zaključio je Asanović.</p>