'Izbornikova poruka nije dobra, a gol je velika greška Kovačića'

<p>Najlakše je igrati kad moraš dobiti. Kad ti paše i bod, nije to lako - rekao je <strong>Nenad Bjelica</strong> u studiju Nove TV nakon utakmice Švedske i Hrvatska (2-1).</p><p>I upravo mu je to bila možda i najveća zamjerka kolegi Daliću.</p><p>- Izgleda kao da smo baš igrali na bod, a izbornik je najavljivao da kad igraš na bod, izgubiš, ali mislim da nije dobra poruka da se kaže da se ne igra na bod. Šalješ poruku igračima da je bod dovoljan. Ja to ne bih ni spomenuo, odgovor na to novinarsko pitanje je da se uvijek igra na pobjedu.</p><p>Složio se da je pobjeda Šveđana apsolutno zaslužena</p><p>- Mogla je biti i uvjerljivija s obzirom na šanse koje su imali. Pozitivno je to što smo još uvijek ispred njih, ali ne možemo biti zadovoljni igrom ni kako je to izgledalo ni u ofanzivi ni u defanzivi. Nismo igrali u nekom mješovitom sastavu, prilično jakom sastavu, standardnom u napadu i vezi, tek s nešto izmijenjenom obranom - rekao je Bjelica za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/live-svedska-hrvatska-prijenos-i-golovi-na-novoj-tv-i-gol-hr-u---627491.html" target="_blank">Novu TV</a>.</p><p>Analizirajući prvi gol Kuluševskog, otvoreno je rekao da je kriv Mateo Kovačić.</p><p>- Ovaj gol je velika taktička greška Kovačića. Naši su stoperi stajali s jednom špicom Šveđana, a on stoji jedan metar od njih i osam metara od napadača. Gubi poziciju lopte, ide na bok, taktički dosta velika greška, nema potrebe da tamo stoji. On ionako nije idealan za igrati poziciju šestice, on više vuče prema 'osmici', ofenzivnijem igraču, koji donese višak u sredini, prolazi, a za 'šesticu' je puno važnije koliko dobro anticipira i čita igru. Nije važno koliko ste brzi i koliko ste dobar nogometaš, već kako stojite na terenu, a on ovdje ne stoji dobro u ovoj situaciji. </p><p>I njega je iznenadio Dalićev potez da u 60. minuti, kod rezultata 2-0, vadi jedinu špicu Budimira i uvodi Pašalića. Tek 20-ak minuta kasnije uveo je Petkovića.</p><p>- Kod rezultata 2-0 očekuješ da uđe centralna špica, a ne da Perišić ide tamo, ali najbolje izbornik zna kakva je situacija u ovom slučaju i koliko je Petković spreman. Iako bi meni bilo logičnije uvesti Petkovića - rekao je Bjelica za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/live-svedska-hrvatska-prijenos-i-golovi-na-novoj-tv-i-gol-hr-u---627491.html" target="_blank">Novu TV</a>.</p><p>- Uvijek je bolje centrirati nego pucati na gol iz ove pozicije, u mojoj momčadi je izričito zabranjeno ovo. Uvijek je lakše iz naleta napasti loptu - rekao je Bjelica o Brekalovom udarcu iz teškog kuta te nadodao da je Švedska u drugom poluvremenu mogla i povesti 3-0 i da smo tu imali malo sreće.</p><p>A onda se obrušio na Uefu zbog prevelikog broja utakmica:</p><p>- Portugal dolazi bez šansi da bude prvi, znači možda će oni i dati šansu nekim drugim igračima jer ovaj ritam je ubitačan. Ja ne razumijem ove prijateljske utakmice srijedom pa utakmice subotom pa korona virus pa testiranje, ovi svi igrači igraju Ligu prvaka, ovaj ritam... Ne znam kome što znači ova prijateljska utakmica i svaka čast i igračima i izborniku kako to podnose jer to stvarno nije lako. Ta prijateljska je svima višak, ne znam kome to treba. Igrali smo i s Turskom i Švicarskom, u gostima obje utakmice, putovanja, a svi igrači dolaze iz teškog ritma. Ozljede su normalne u ovom slučaju. Pa uigravaš sastav kroz Ligu nacija, imaš još i cijelo proljeće, stvarno ne znam čemu su služile te prijateljske utakmice - rekao je Bjelica.</p><p>- Ne možemo očekivati od Portugala revijalnu utakmicu i ne trebamo se tome nadati, ali bitno je da mi podignemo našu igru. Moramo ići na pobjedu i ako pobijedimo sigurno ćemo biti treći u skupini. Situacija sad s ovom koronom stvarno nije jednostavna, ali tako je svima, no da, nije ugodno čekati rezultate testiranja - rekao je Bjelica.</p><p>Uoči utakmice osvrnuo se na Marija Pašalića, koji je počeo na klupi:</p><p>- Pašalićev se problem zove Vlašić. Da nema Niksija, Mario bi igrao na toj poziciji. Imate u momčadi Modrića, morate imati jednog osigurača, a Paša nije krilo ni desno ni lijevo. Da nema Vlašića, igrao bi na toj poziciji iza napadača. Obojica su sjajna, Vlašić za nijansnu bolje igra.</p><p>O svom bivšem pulenu <strong>Bruni Petkoviću</strong> rekao je:</p><p>- Logično mi je da počinje Budimir, a ne Bruno, nije isto kad se golman ili napadač vrate nakon korone. Doći će on na tu razinu od prije godinu dana, siguran sam. Sad je u maloj krizi, realizatorskoj i forme, ali radom će doći natrag. Lako je doći na vrh, teže je držati kontinuitet tamo. Nadam se da će brzo naći pravu formu, već poslije sljedeće subote - našalio se, aludirajući na derbi Osijeka i Dinama idući vikend.</p>