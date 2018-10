Hajduku fali agresije i Vulić je uveo treninge sa - štitnicima!

Trener Hajduka Zoran Vulić u velikim je problemima uoči gostovanja Rijeke na Poljudu. Njegova momčad u seriji je loših rezultata, dva poraza od Osijeka i Lokomotive narušila su im samopouzdanje, a ostali su i bez važnih igrača Hamze Barryja, Mije Caktaša, Josipa Posavca... Kad se tome doda i da će tribine zbog kazne biti prazne a momčad bez podrške, jasno je da je pred Vulićevom momčadi poprilično zahtjevna zadaća osvajanja prijeko potrebnih bodova. A sam Vulić jedva čeka početak utakmice, toliko da je na press konferenciju uranio barem 6-7 minuta.

- Takav sam bio i kao igrač, jedva sam čekao početak utakmice. Pogotovo nakon poraza, da što prije treneru pokažem koliko mi je stalo... - kazao je Vulić, koji redovito naglašava kako na Poljudu ne može nitko biti favorit, pa neće biti ni Rijeka.

- Da igramo bilo gdje, za mene smo mi favoriti, tako ćemo se pripremati za utakmicu. Ako uđe strah u momčad, neće biti dobro. Vjerujem da će momci sprovesti na terenu u djelo ono što radimo na treningu, pokušat ćemo pokazati ''hajdučku krv'', iako je to teško jer je puno igrača došlo sa strane... Nije nam lako, imamo i dosta peha, povrede su nas prorijedile, ali svi su svjesni važnosti utakmice.

U tri derbija protiv Dinama, Osijeka i Lokomotive vaši igrači nisu postigli niti jedan gol. Smatrate li da je problem kvalitete igrača ili je u pitanju psihološki problem i što ste radili tijekom pauze da se taj problem riješi?

- Naravno da smo radili na završnici, ali lako je raditi na treningu, treba to ponoviti i na utakmici. Mi smo i do sada uzlazili u svaku utakmicu s tri napadača, moramo ući i u ovu, ali ovdje se malo izgubila ta naša prepoznatljiva agresija, ta moć...

Jeste li zbog toga naredili da igrači moraju trenirati sa štitnicima na nogama, da bi ih dodatno potakli na agresivniju igru na treningu, a time i na utakmicama?

- Štitnici su sastavi dio sportske opreme, kako igraš - tako moraš i trenirati. Kako ćeš ući oštro u duel ako ih nemaš. Meni je to smiješno, pričamo o profesionalizmu igrača!? Ne znam zašto to nije bila praksa i ranije, to je neko drugo pitanje, ali za mene profesionalac mora biti profesionalac, kako na utakmici, tako i na treninzima.

Koliko će biti zahtjevno igrati bez publike, puno vaših igrača nije u karijeri imalo priliku igrati pred praznim tribinama?

- Ha, pa nisam ni ja, i ja se susrećem s time prvi put. Normalno da je teško, i nama i njima. Publika će nam nedostajati, oni su bili naš 12 igrač, ali neće to biti samo ova utakmica, imamo još tri. Bit će teško, ali to ne možemo promijeniti. Rijeka je kvalitetna momčad, s puno kvalitetnih pojedinaca. Promijenili su trenera nakon dugo godina, igrat će istim stilom, samo će biti malo opušteniji, Bišćan će im dati malo više slobode.

Koga od Riječana posebno cijenite?

- Pavičića, Hebera, Gorgona, imaju na klupi igrače tipa Puljića... Rijeka je jako dobra, kompaktna, izbalansirana, što kod nas nije slučaj.

Kako je momčad reagirala nakon dva poraza?

- Nakon poraza ne može biti atmosfera kao da smo pobijedili. Oni su za mene najbolji, nemamo boljih od njih, moramo se skupiti, odigrati mušku, hrabru, hajdučku utakmicu kao protiv Dinama.

Rijeka ima čvrsti obrambeni blok i efikasno iskorištava pogreške obrane. Kako to spriječiti? Kao protiv Dinama, zatvorenom formacijom? Bili vam bio dosta bod?

- Bio bih tužan kao trener Hajduka da kažem da bih bio zadovoljan bodom, ali situacija je takva kakva je, i svaki je bod važan. Izaći ćemo da pobijedimo, a tijekom utakmice ćemo vidjeti...

Hoćete li mijenjati zadnju liniju, Vučur nije u dobroj formi?

- Meni je najteže kad moram mijenjati zadnju liniju, to je najgore za jednoga trenera. Mi smo primorani na promjene, jer Hajduk ne može svaku utakmicu primati golove. Ali to je tema za neko drugo vrijeme, moramo se fokusirati na Rijeku, moramo učiniti sve da zabijemo i ne primimo gol.

Bišćan ima dobre rezultate na početku karijere, ima nerv za trenera pokazuju to rezultati?

- On je mlad i perspektivan trener, a rezultate mu nitko ne može uzeti. Ja mu želim svaku sreću, ali tek nakon Hajduka