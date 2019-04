Hajduku i Juriću prijeti kazna: Pokrenut disciplinski postupak

Protiv junaka poljudskog derbija Stanka Jurića pokrenut je disciplinski postupak.

Jurić je nakon pobjede Hajduka nad Rijekom 4-0 poveo navijanje na sjevernoj tribini Poljuda, a u utorak je pojasnio kako to navijanje upereno protiv bilo koga, te da nije imao namjeru nikoga vrijeđati.

Delegat utakmice Darko Kolesarić i povjerenik za sigurnost Marko Svilić u svom izvješću su i njegov slučaj naveli kao sporan pa je zbog toga disciplinski sudac Alen Klakočer pokrenuo disciplinski postupak i zatražio dodatna očitovanja.

Osim Jurića, koji je pojasnio kako je pjevao pjesmu 'Ja te volim Hajduče', a ne spornu 'I purgera i Riječana...', Hajduk je prijavljen zbog toga jer su navijači upotrebljavali pirotehniku, a u postupku se navodi i kako je njihovo navijanje imalo oblike rasizma u pojedinim trenucima. Sve te navode će Klakočer zbrojiti i oduzeti, a konačnu odluku će donijeti na kraja tjedna kada će biti izrečene sankcije.

Stanko Jurić: Poveo sam 'Ja te volim Hajduče', nisam htio vrijeđati

- Otišao sam na sjever među navijače jer je to bila moja životna želja. Kad me trener izvadio iz igre znao sam da je to taj trenutak, bilo je sad ili nikad, možda više nikad neću imati takvu priliku... Sjeo sam na klupu, izuo kopačke i sačekao kraj utakmice. Popeo sam se preko ograde na tribinu, a kad sam se našao među navijačima, pjesma je krenula sama od sebe. Emocije su me preplavile - ispriča je Jurić pa objasnio spornu situaciju:

- Uzeo sam mikrofon od vođe navijanja i poveo pjesmu: 'Ja te volim Hajduče', no uz mene je bio još jedan navijač s megafonom u ruci, koji je u isto vrijeme poveo drugu pjesmu, pjesmu koju je cijela tribina prihvatila nakon desetak sekundi. Nisam imao namjeru nikoga vrijeđati i ispričavam se ako se netko našao uvrijeđen.