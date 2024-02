Utrčavanje u teren, bakljada i ovaj transparent: Evo zašto je Hajduk dobio najveću kaznu

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer kaznio je novčano četiri kluba za prekršaje u 23. kolu. Najteže je tradicionalno prošao Hajduk, a u blagajnu HNS-a uplatit će i Rijeka, Rudeš i Dinamo.

"NK Rudeš se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 23. kola Rudeš - Hajduk gostujući navijači (Torcida) na istočnoj tribini u 45. minuti bacili jedan topovski udar na prostor ispred tribine, od 56. do 58. minute zapalili dvadeset baklji, jednu dimnu napravu i jednu bljeskalicu bačenu prema terenu za igru te je zbog nastalog gustog dima sudac prekinuo utakmicu u trajanju od dvije minute, u 59. minuti zapalili su dvije baklje i jednu bljeskalicu, od 76. do 79. minute zapaljeno je dvadeset i pet bljeskalica te je zbog nastalog gustog dima sudac prekinuo utakmicu u trajanju od jedne minute, jer je u 90.+8 minuti prilikom postignutog drugog zgoditka za Hajduk, došlo do preskakivanja zaštitne ograde na južnom dijelu zapadne tribine od strane navijača koji je dotrčao do igrača HNK Hajduk koji su slavili zgoditak kod zapadne crte terena za igru i korner zastavice, te ih zagrlio i otrčao natrag ponovno preskačući ogradu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 3.000 eura", piše u objašnjenju.

"HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 23. kola Rijeka - Lokomotiva domaći navijači (Armada) u 60. minuti na sjevernoj tribini zapalili jednu baklju i tri dimne kutije, dok su u 86. minuti bačene tri plastične čaše na teren za igru s istočne tribine, a u 93. minuti šest plastičnih čaša na teren za igru sa sjeverne tribine, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 700 eura."

"HNK Hajduk se kažnjava zato što su na prvenstvenoj utakmici 23. kola Rudeš - Hajduk gostujući navijači (Torcida) na istočnoj tribini u 45. minuti bacili jedan topovski udar na prostor ispred tribine, od 56. do 58. minute zapalili dvadeset baklji, jednu dimnu napravu i jednu bljeskalicu te je zbog nastalog gustog dima sudac prekinuo utakmicu u trajanju od dvije minute, u 59. minuti zapalili su dvije baklje i jednu bljeskalicu, od 76. do 79. minute zapaljeno je dvadeset i pet bljeskalica te je zbog nastalog gustog dima sudac prekinuo utakmicu u trajanju od jedne minute, jer je u 90+8. minuti prilikom postignutog drugog zgoditka za Hajduk, došlo do preskakivanja zaštitne ograde na južnom dijelu zapadne tribine od strane navijača koji je dotrčao do igrača HNK Hajduk koji su slavili zgoditak kod zapadne crte terena za igru i korner zastavice, te ih zagrlio i otrčao natrag ponovno preskačući ogradu, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66.st.2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.800 eura.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine Torcida tijekom trajanja cijele utakmice, na zaštitnoj ogradi istočne tribine istaknuli transparent crne boje s bijelim križem i bijelim natpisom “MOKOŠICA WHITE BOYS” dužine oko 2,5 m i širine oko 1,5 m, čime je počinjen prekršaj iz čl. 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 10.200 eura."

"GNK Dinamo se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 23. kola Dinamo - Varaždin, domaća navijačka skupina (BBB), smještena na sjevernoj tribini, od 30. do 37. minute bacila tri topovska udara i tri petarde, u 68. minuti zapalila dvadeset i pet baklji i tri petarde, u 72. minuti zapalila jednu baklju i jednu petardu, u 81. minuti zapalila jednu baklju i jednu petardu, te u 90.+2. minuti zapalila dvije baklje, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 3.800 eura."