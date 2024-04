Hajduku ozlijeđena čak trojica golmana. U zapisnik na Rujevici mora ići momak od 17 godina!

Nema kraja Karoglanovim mukama s ozljeđenim igračima, nakon svih problema sada je ostao i bez dovoljnog broja golmana. Lovre Kalinić ozlijedio je tijekom kup derbija s Dinamom lakat, morao je silom prilika izaći iz igre, i danas bi trebao obaviti pregled magnetskom rezonancom koja će pokazati o kakvoj se ozljedi radi. No prve prognoze nisu previše optimistične, po svemu sudeći riječ je o ozbiljnijoj ozljedi koja bi kapetana Hajduka trebao odvojiti od terena do kraja sezone.

I to u trenutku kad je i Ivan Lučić ozbiljnije ozlijeđen. On ima problem s napuklim meniskusom koji vuče već duže vrijeme, dosta dugo je branio u bolovima i to se odrazilo na njegovoj formi. Karoglan je nedavno kazao kako Lučića čeka operacija, no kada će doćči na red veliko je pitanje. Kao što je veliko pitanje i tko će braniti u Rijeci, pa i do kraja sezone. Kalinić je po svemu sudeći out, Lučićevo koljeno može svakog trenutka blokirati...

- Druga utakmica u jako kratko vremena u kojoj nismo uspjeli zabiti gol. Šanse su bile tu, što reći, ne znam. Oni su zabili u obje, mi nismo. S Lovrom još ne znam što je. Ja sam prije tjedan dana saznao da imam veliki problem s koljenom. Kako ćemo dalje ne znam. Ostao sam zadnji golman. Teško mi je reći kakav je plan - rekao je Lučić.

Odgovor nije jednostavan, pogotovo jutro nakon utakmice, ali kako sada stvari stoje Lučić će morati stisnuti zube i dati koliko može. Dok ide, ide, jer alternative jednostavno nema. Nominalno treći golman Borna Buljan muku muči s napuklim kvadricepsom i on je van konkurencije, Ukrajinac David Fesjuk je na posudbi u Croatiji iz Zmijavaca...

No što će se dogoditi ako se Lučićeva ozljeda pogorša i ako on ne bude mogao? Na gol će morati mladi junior Raul Bezeljak (17), koji će sigurno na klupu kao rezerva već od Rijeke. Drugih opcija jednostavno nema.... Čak ni Transfermarkt nema previše podataka o Bezeljaku, zna se kako je rođen 8. kolovoza 2006. u Splitu i kako je igrao za hrvatsku U-18 reprezentaciju.