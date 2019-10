'Hajduku sam zabio za koga god igrao! A tuku svi stoperi'

Hajduk je dobar ove sezone, ali vjerujem da mi možemo doći do dobrog rezultata. Za nas bi bod bio dobar, rekao nam je Ivan Krstanović (36) uoči dvoboja Hajduka i Slavena u subotu od 15 sati.

On je bez ikakve sumnje jedna od ikona HNL-a. I sa 36 na leđima zabija golove. Ove je sezone na šest u HNL-u.

- Sa Slavenom Belupom imam ugovor do ljeta. Onda ću odlučiti što ću dalje. Sve ovisi o zdravlju. Sad se osjećam odlično, na kraju sezone ću donijeti odluku hoću li još igrati. Ako budem zdrav, mogao bih nastaviti karijeru - kaže Krstanović.

U HNL je došao 2008. godine iz Hercegovine, točnije iz Posušja. Igrao je za Široki Brijeg od 2015. do 2017., a ostalo je vrijeme proveo u HNL-u. Slaven Belupo mu je šesti klub u HNL-u. Prije toga je igrao za Zagreb, Zadar, Dinamo, Lokomotivu i Rijeku.

- Zabio sam Hajduku sa svih šest klubova u HNL-u. Ukupno 12 golova - pohvalio se Krstanović.

Posljednji gol "bilima" zabio je u kolovozu kad je Slaven Belupo doma pobijedio 2-1. Pogodio je iz penala za 2-0 u 84. minuti. U HNL-u je i Istri utrpao 12, ali u 15 utakmica, dok najbolji učinak ima protiv Lokomotive: 11 golova u devet utakmica.

- Neću izdvajati niti jedan gol koji mi je posebno drag protiv Splićana. Svi su mi jednako dragi, baš kao i ostali golovi u karijeri. Ne pravim razliku između toga - kaže napadač Slavena.

A protiv kojeg Hajdukova braniča vam je bilo najteže, tko najviše udara?

- Tuku svi, a najteže mi je bilo protiv Hrvoja Vejića.

Krstanović je nenadmašan majstor penala. Zabio je više od trideset golova s bijele točke u karijeri. Bio je gotovo savršen, promašio je prije dolaska dva penala u dresu Širokog, a Sluga mu je prvi i jedini obranio penal u HNL-u. Seriju je nastavio i ove sezone. Tri je gola od šest ove sezone zabio iz jedanaesteraca: Hajduku, Gorici i Lokomotivi.

- I dalje sam na jednom promašenom penalu u karijeri u HNL-u. Obranio mi ga je Sluga u travnju 2015. godine. Jedan sam zabio, jedan mi je on obranio. Igrao sam za Zadar, a on je branio za Lokomotivu. To mi je jedini promašeni - prisjetio se Krstanović.

Ukupno je u HNL-u na 94 gola, ako ovako nastavi, sigurno će ove sezone doći do jubilarnog stotog.

- Da, znam, vodim evidenciju, nadam se da ću uskoro doći do tog jubileja, to će biti velika stvar. Sigurno će s prijateljima i obitelji biti fešta, morat ću častiti kad dođem do stotoga gola.

Naravno, raduju ga Dinamovi uspjesi u Ligi prvaka.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Jako sam sretan zbog svega što radi Dinamo, stvarno im kapa do poda. Bjelica je briljantan i s njim će ova momčad napraviti još veće rezultate.

A posebno blista Mislav Oršić, s brojem 99, koji su u Dinamu nosili još samo Dimitros Papadopoulos i - Ivan Krstanović.

- Drago mi je da Mislav briljira s brojem koji sam ja nekad nosio u Dinamu. Nekima je čudan taj broj, a evo vidite što igrači mogu raditi s njim. Meni je to oduvijek jedan od najdražih brojeva i drago mi je da Mislav s njim ruši i zabija velikim klubovima u Ligi prvaka.