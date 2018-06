Halep i društvo oduševile: Kako tehniciraju, mogle su i u Rusiju

Sve je u znaku Svjetskog nogometnog prvenstva. Za navijanje su spremne i najbolje tenisačice svijeta, koje su za WTA stranicu pokazale i svoje umijeće u baratanju loptom.

Aktualna broj 1 i osvajačica Roland Garrosa Simona Halep tehniciranjem je zadivila fanove, a poprilično spretne su i Jelena Vesnina, Daria Kasatkina, Anastasija Sevastova, Caroline Wozniacki...

The #FIFAWorldCup is here! ⚽️ 🙌 #WTA stars will be watching... Will you? pic.twitter.com/xbefBXsRHC

S druge strane, Caroline Garcia, Madison Keys i Julia Goerges trebaju još vježbe. Sljedeće Svjetsko je u Kataru, imaju četiri godine da poprave svoje vještine s malo većom loptom od one koju inače koriste.

Vesnina i Kasatkina su posebno uzbuđene, ipak će se Mundijal održati u njihovoj Rusiji:

- Gledat ću utakmice s Darijom. Bit ćemo k'o dečki, gledat ćemo nogomet u baru - rekla je Vesnina.

"I'll watch it with @DKasatkina - we'll be like guys watching football in bars!" 😂@EVesnina001 will be at @TeamRussia’s first #FIFAWorldCup match and can’t wait for the tournament! pic.twitter.com/ZMF780QHus