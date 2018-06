Smanjila grudi da bi bila broj 1: To mi je najveća žrtva karijere

Rumunjka Simona Halep ostvarila je svoj san. U subotu je osvojila svoj prvi Grand Slam, i to njezin najdraži, Roland Garros. Tri je puta ostajala kratka "za milimetar". Uvijek u tri seta, gubila je redom od Marije Šarapove, Jelene Ostapenko (2014. i 2017. Roland Garros) i Caroline Wozniacki (2018. Australian Open).

Ovaj put je u Pariz došla kao broj jedan, prva nositeljica, no odbijala je status favorita i govorila da nema pritisak osvajanja titule. Išla je meč po meč. Set su joj oduzele Alison Riske u prvom kolu i Angelique Kerber u četvrtfinalu a onda je stigla do finala.

Tamo ju je čekala Amerikanka Sloane Stephens, aktualna osvajačica US Opena, koja je u finalima na WTA touru imala omjer pobjeda i poraza 6-0. Sve do ove subote. Stephens je krenula furiozno, povela je 6-3 i 2-0, ali onda je Halep ubacila u višu brzinu. Nije mogla dopustiti da joj i četvrta titula proleti kroz prste.

Preokrenula je meč na svoju stranu i slavila s ukupnih 3-6, 6-4 i 6-1. Točno deset godina nakon što je osvojila titulu u Parizu u juniorskoj konkurenciji, sada joj je to uspjelo i među velikim curama. Njezin trener lijepo je sažeo taj trenutak:

Difficult roads often lead to beautiful destinations. This one is beyond the best ❤️ Thank you @Simona_Halep 😘🤗👊 pic.twitter.com/6NGpsHmoiv

- Teški putevi često vode na prekrasna mjesta. Ovo je bolje od najboljeg - napisao je Darren Cahill na Twitteru, a slično je osjećala i sama Simona.

Words can’t describe how happy the last 24 hours have been for me. I’ve read so many messages & social media posts that’ve brought tears to my eyes that I can’t thank you enough. Sorry for a few bumps along the way 🤷‍♀️🙄 but we finally got there!☺️💪 Lots of love, Simo ❤️ pic.twitter.com/Rzvs6fzN1Y