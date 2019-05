Halep u tijesnom meču uzima naslov, Nole i Thiem u tri seta

Halep - Bertens 1 (subota, 18.30)

Simona Halep igra sjajno i ovo je sjajna prilika da osvoji treći naslov u Madridu i vrati se na broj 1. Rumunjka cijeli turnir igra dobro, a to govore i rezultati jer je do meča s Kiki Bertens redom rušila Margaritu Gasparyan 6-0 6-4, Johannu Kontu 7-5 6-1, Viktoriju Kuzmovu 6-0 6-0, Ashleigh Barty 7-5 7-5, i Belindu Benčić 6-2 6-7 (2), 6-0. Drugim riječima, na cijelom turniru izgubila je samo jedan set, protiv Benčić u tie-breaku, ali je nakon toga odigrala maestralno i osvojila set bez izgubljenog gema.

Kiki Bertens je drugu godinu zaredom u finalu, lani je izgubila od Petre Kvitove, a i ona je do finala došla impresivno, svladavši Katerina Siniakovu 6-3 6-2, Jelenu Ostapenko 6-4 6-3, Anastasiju Sevastovu 6-1 6-2, Petru Kvitovu 6-2 6-3 i Sloane Stephens 6-2 7-5. Bertens i Halep su dosad igrali četiri puta i rezultat je 2-2. Posljednji susret u Cinncinatiju dobila je Bertens nakon što je spasila meč loptu. Na zemlji su igrale dva puta i rezultat je 1-1. Vrlo izjednačen meč, ali Halep po našem mišljenju igra za nijansu bolje, ima puno više iskustva u finalima i naša je prognoza 2-1 za Halep.

Đoković - Thiem over 21.5 gemova (subota, 16.30)

Dominic Thiem nije mogao zamisliti bolji start sezone od osam uzastopnih pobjeda, a u njih ulaze i one protiv Nadala i Federera. Austrijanac igra odlično, no jučer se protiv Federera itekako namučio i meč je otišao u tri seta. Federer u tom susretu nije bio pravi, dopustio je Austrijancu čak 12 break lopti, a ovaj iskoristio samo dvije.

Đoković u meč ulazi puno odmorniji, Marin Čilić mu je predao četvrtfinalni susret i to će ovdje biti velika Novakova prednost. Novaka smatraju tenisača s najboljim reternom i tu Thiem neće imati neku prednost servisa, a duge izmjene mogle bi Austrijancu doći na naplatu jer je puno umorniji. Đoković i Thiem igrali su osam puta, a šest puta je slavio Srbin.

No Đokovićeva forma nije nešto naročito, vrlo rano je ispao u Miamiju i Indian Wellsu, a u Monte Carlu u četvrtfinalu je ispao od Medvedeva. S druge strane Thiem je osvojio Barcelonu s tim da na cijelom turniru nije izgubio niti jedan set, Nadala je pobijedio 6-4, 6-4, a onda u finalu razbio Medvedeva 6-4, 6-0. Ovo će biti strašan meč, puno dobrih izmjena, moralo bi otići u treći set...

Denver - Portland 1 (nedjelja, 19 sati)

U šestoj utakmici Gary Harris je obrambeno zakazao i pomogao Lillardu, McCollumu, i Hoodu da zajedno ubace 87 koševa. Ovu utakmicu mora ući najbolje u doigravanju i probati zadržati McColluma ispod prosjeka. Tada Denverove šanse rapidno rastu. Također, ovu utakmicu Pail Millsap mora odigrati daleko iznad one šeste u Portlandu, kada je imao šut 4/15. I naravno, možda malo stisnuti Rodneya Hooda, a ne da se ovaj razmaše kao na školskom igralištu. Zašto Millsap? Pa Denver nema igrača s takvim karakteristikama, koji bi mogao zaustaviti Hooda, pa zašto ne probati s Millsapom? Dobro, možda može i Craig, ali dosta košarkaških stručnjaka misli da bi baš Millsap mogao tu pripomoći.

U šestoj utakmici Denver je kontrolirao susret no "Lillard time", umjesto u četvrtoj, stiglo je u trećoj četvrtini kada je pogodio nekoliko dubokih trica i time spasio Portland da ne upadnu u minus. Bila je to senzacionalna četvrtina sa 17 koševa, koja je zapravo i osigurala sedmu utakmicu. No, ipak prednost dajemo Jokićevoj momčadi.

Fenerbače - Akhiraspor 1 (subota, 18 sati)

Tri kola prije kraja Fenerbahče još nije osigurao ostanak u prvoj ligi i danas bi to mogao riješiti. U goste im stiže Akhisarspor koji je ispao iz lige i ovdje ne bi trebalo biti problema. Ovo je najgora sezona Fenerbahče u posljednjih 50 godina, obzirom na ambicije. Krenuli su s puno pojačanja, pa se onda pokazalo da su to većinom stari, isluženi igrači, pa sad na kraju moraju spašavati živu glavu.

Rizespor - Galatasaray 2 (subota, 15 sati)

I dok Fenerbahče muči muku s ostankom u ligi, Galatasaray se bori za naslov. Tri kola prije kraja imaju isto bodova kao drugoplasirani Basakheskirspor i ovdje moraju ići na pobjedu. Rizespor nema lošu momčad, no problem je što im je motivacija vrlo nisko jer su osigurali Europu, a ispasti ne mogu. Doma su jako dobri, imaju svega tri poraza ove sezone, no isto tako, kad prime prvi gol, znaju se raspasti, što je pokazao susret protiv Bešiktaša, kad su primili sedam komada.