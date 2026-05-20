Halilović napušta Nizozemsku. 'Flerta' s klubom u kojem je bio

Hrvatski nogometaš Alen Halilović (29) skrasio se u nizozemskoj Fortuni Sittard nakon godinja lutanja po raznim europskim klubovima. Za nizozemski je klub odigrao 67 utakmica i dvije solidne sezone, ali u ovoj je opet naišao na probleme, pa je odigrao samo pet utakmica u cijeloj sezoni.

S obzirom na to da ugovor s nizozemskom momčadi ima do kraja lipnja, postalo je očito kako će bivši nogometaš Dinama i Rijeke potražiti novi klub. A prema pisanju španjolskog portala La Voz de Asturias. to bi moglo biti u Španjolskoj, točnije u Sportingu Gijon.

- Lajkao je komentare koji su poticali Sporting da ga potpiše te je odgovarao na pitanja o tome ima li već kuću u Gijónu. Također je javno razgovarao o toj temi s influencerima kao što su Elopi23 i Senen98 - pišu Španjolci.

Španjolski list piše kako se Halilović već nudio Sportingu prošlog ljeta, ali nije uspio u svojem naumu. Za Halilovića su navodno zainteresirani i klubovi s Bliskog istoka te Buriram United iz Tajlanda.

Međutim, Alen sanja o povratku u Gijon, gdje je bio na posudbi iz Barcelone.

- Njegov je san vratiti se u španjolski nogomet, gdje vjeruje da se njegov stil igre i životni stil najbolje uklapaju, a ovo je mjesto gdje je najsjajnije zablistao u ligi zvijezda, kada je bio ključni igrač u spašavanju Sportinga - dodaje španjolski list.