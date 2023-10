Halo, Raketa, možeš li pomoći? Ovakav bi nam zlata vrijedio

Ivan Rakitić (35) vrata reprezentacije ostavio je otvorenima ako zatreba. A sad doista treba.

Doduše, "vatreni" imaju više problema na nekim drugim pozicijama, no Raketa bi sasvim sigurno dodao novu dimenziju igri Hrvatske, kao što je to činio kroz 12 godina igranja u reprezentaciji.

Rakitić niže sjajne predstave u Sevilli, u derbiju protiv Real Madrida (1-1) bio je ponajbolji pojedinac na terenu te bi ovakav zlata vrijedio Zlatku Daliću...

Pitanje je, naravno, je li on spreman za povratak u reprezentaciju i koliko bi zbog toga patila njegova klupska karijera. Kako god, izbornik bi trebao trebao razmotriti njegovo vraćanje među "vatrene"

Dalić je za novi kvalifikacijski ciklus najavio promjene u igračkom kadru, no to neće biti drastični rezovi. Izbornik će već postojećem kosturu dodati trojicu, četvoricu igrača koji bi trebali malo "prodrmati" svlačionicu. U ovom je trenutku nekako izglednije da će se Dalić okrenuti igračima koji su već bili u reprezentaciji, jer mladi ga nisu impresionirali. Zadnje dvije utakmice "vatrenih" u kvalifikacijama za Euro na rasporedu su za manje od mjesec dana, što znači da će Dalić kroz desetak dana objaviti popis. Možda najiščekivaniji do sad...

Raspored Hrvatska u kvalifikacijama za Euro

Latvija - Hrvatska (18. studenog, 18 sati)

Hrvatska - Armenija (21. studenog, 21 sat)