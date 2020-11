Ve\u0107 godinama je u ovome sportu, a nekada treba i predahnuti. Brojne svjetske zvijezde ljetuju u Hrvatskoj, a me\u0111u njima je i Hamilton.\u00a0Ve\u0107 godinama mu je Hrvatska najomiljenija destinacija.

<p>Mnogi će mu zamjeriti nedostatak konkurencije i reći kako je Schumacher imao puno teži posao, ali to nikako ne može i ne smije umanjiti njegovu veličinu. Jedini je u povijesti koji je došao uz bok velikom Nijemcu, a već sljedeće godine, ako ostane, će imati priliku izbiti na vrh i nadmašiti i Schumachera. </p><p>Veliki<strong> Lewis Hamilton</strong> (35) je pobjedom na Velikoj nagradi Turske osigurao sedmi naslov u Formuli 1 i tako se izjednačio s velikim Michaelom Schumacherom koji je do danas bio jedini sedmerostruki prvak. Prvi naslov osvojio je 2008. godine pa potom 2014. i 2015. Godinu dana je 'pauzirao' pa krenuo s dominacijom. Već četiri godine zaredom je nenadmašiv i neuhvatljiv za brojne vozače u F1.</p><p>- Sjećam se kada sam gledao Michaela kako osvaja naslove. Osvojiti jedan, dva ili tri je teško, sedam je naprosto nezamislivo - pričao je u suzama Hamilton nakon pobjede. </p><p>I da. Uspio je prestići i velikog Nijemca. Izjednačio se s njim po broju naslova, ali zato ga je oborio po broju pobjeda. Ove sezone došao je do 94. pobjede u karijeri i izbio na sam vrh. Pa šokirao navijače.</p><p>- Volio bih biti ovdje sljedeće godine, ali za to ne postoji sigurno jamstvo. Puno me toga oduševljava u životu izvan Formule 1, pa će vrijeme pokazati - rekao je Britanac i zabrinuo sve.</p><p>A što kada završi s karijerom?</p><p>- Želim se udaljiti od automoto sporta. Ne želim ga gledati, ne želim se njime baviti jedan određeni period. Želio bih živjeti normalan život. Često gledam filmove. Volim filmove i sviđa mi se ideja o življenju drukčijeg života. Uvijek se pitam kako bi bilo nešto iskusiti. Zato bih želio iskusiti drukčiji stil života. Možda živjeti na nekom drugom mjestu, putovati niti upola toliko koliko putujem sada. Možda odem na Havaje baviti se surfanjem godinu dana - rekao je Hamilton prije nekoliko godina za hrvatski <a href="https://www.gp1.hr/2016/10/gp1-hr-ekskluziva-intervju-s-lewisom-hamiltonom/" target="_blank">Kreator TV </a>kada je razgovarao s <strong>Davorinom Štetnerom</strong>.</p><p>U Formuli 1 je debitirao 2007. godine, a na sve ga je navukao njegov otac.</p><p>- Volim automobile i volim Formulu 1. Gledao sam Formulu 1 i <strong>Ayrtona Sennu</strong> dok sam bio mlad, tijekom vikenda s tatom. To je tada bio moj san, želio sam postati vozač utrka. Otac mi je tada kupio karting i to sam volio, volio sam biti u kartingu. Volio sam voziti one automobile za sudaranje i slične stvari. Moj je otac smatrao da je to dobar hobi za nas, da se time bavimo tijekom vikenda jer inače nije znao što bi sa mnom. Bio je to najbolji hobi ikada.</p><p>Već godinama je u ovome sportu, a nekada treba i predahnuti. Brojne svjetske zvijezde ljetuju u Hrvatskoj, a među njima je i Hamilton. Već godinama mu je Hrvatska najomiljenija destinacija.</p><p>- Bio sam apsolutno oduševljen ljepotom obale i bio sam u potpunosti opušten. Dubrovnik mi je ostao u sjećanju kao jedno od najljepših mjesta. Sljedeće godine definitivno dolazim kod vas na ljetovanje, no daleko od objektiva kamera, ljeta. More je također odlično. Tamo gdje sam bio, oko otoka, more je savršeno mirno. Savršeno je za skijanje na vodi. Bio je odličan osjećaj letjeti tamo. Snimio sam neke nevjerojatne fotografije, baš je bilo vrijeme zalaska sunca i to je prekrasno mjesto. Vozio sam se nekim manjim mjestima gdje se nije mnogo toga događalo, letio sam iznad Hrvatske. Tada sam vrijeme provodio na moru, plovio oko otoka. Wow, to je stvarno jedno od najljepših mjesta - rekao je tada Hamilton pa nastavio:</p><p>- More je kristalno čisto i mirno je. Ne prate vas paparazzi. Imam čak i prijatelje kojima sam preporučio da odu tamo jer su me pitali za mišljenje. Rekao sam im da ukoliko traže mjesto na kojem ih neće fotografirati i na kojem će imati mir, a uz to je apsolutno prekrasno, onda je to mjesto gdje treba ići - kazao je Hamilton koji je nahvalio Hrvatsku.</p><p>A kada to kaže jedan od najvećih vozača u povijesti Formule 1... Nema veće promocije, zar ne? Hrvatskoj besplatna reklama, a njemu sjajno mjesto za odmor.</p>