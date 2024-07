Hamilton o Schumacherovom priznanju da je homoseksualac: 'Poslao je pozitivnu poruku'

Ralf Schumacher, brat legendarnog Michaela, u objavi na društvenim mrežama podijelio je s pratiteljima kako je homoseksualac.

"Najbolja stvar u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve", napisao je.

Većina ga je podržala, ali pojedincima se to nije svidjelo pa su ga vrijeđali i prijetili mu, pišu njemački mediji. U obranu Schumachera stao je i vozač F1 Lewis Hamilton (39).

- Mislim da su reakcije do sada bile pozitivne. Mislim da je to zbog vremena u kome živimo i zbog promjena kroz koje prolazimo - rekao je Hamilton.

Hamilton je već dugo zagovornik manjinskih prava, pa je tako 2021. na utrci Velike nagrade Saudijske Arabije na kacigi imao znak duginih boja. Bio je to simbol podrške LGBT zajednici koja je u Arabiji praktički bez prava.

-Vrijednosti za koje se on zalaže su važne i on ih može zastupati na društvenim mrežama. Pravo pitanje je zašto to uvijek radi na stazi, u Mercedesovoj uniformi. To može može biti ozbiljno pitanje i ako vozači bez mnogo razmišljanja ulaze u takve priče, to može biti opasno. Sport to ne zaslužuje - rekao je tada Schumacher.

Upravo je ta izjava navela veliki broj ljudi da Schumacherovo priznanje da je homoseksualac ocjene kao licemjerno.

- Ralf je tada rekao da moja ideja nije bila dobra. Sada se možda predomislio. Poduzeo je korak kojim je poslao pozitivnu poruku i time oslobodio druge da učine isto. Potrebno je da to napravi više ljudi - kaže Hamilton.

- Mislim da je pred sportom još dug put. Jedna je stvar govoriti da je sport inkluzivan, a druga je zapravo omogućiti da se ljudi osjećaju ugodno u svom okruženju. Ovo je sport u kome dominiraju muškarci, a on je koliko ja znam prvi koji je javno govorio o tome. Inkluzivni smo unutar naše ekipe, ali mislim da sport trebanastaviti činiti mnogo više kako bi se svi osjećali ugodno, kako bi se žene osjećale dobrodošlima u naš svijet jer znam da se s njima nije uvijek dobro postupalo - dodao je.

Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 | Foto: Hasan Bratic/DPA