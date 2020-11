Hamilton osvojio sedmu titulu i izjednačio se sa Schumacherom!

<p>Nakon što je srušio rekord <strong>Michaela Schumachera</strong> po broju pobjeda (92),<strong> Lewis Hamilton </strong>(Mercedes) slavio je na Velikoj nagradi Turske te na Istanbul Parku tri utrke prije kraja sezone osigurao sedmi naslov prvaka i stigao do 94. pobjede u karijeri!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hamilton vježba u izolaciji</strong></p><p>Britanac je stigao do nevjerojatnog uspjeha te je sada uz bok sa Schumacherom koji je jedini u povijesti<strong> Formule 1</strong> osvojio sedam prvenstava. Individualni uspjeh Hamiltona stigao je nakon što je Mercedes na prošloj utrci u Imoli i ove godine osigurao konstruktorski naslov.</p><p>Nijemac <strong>Sebastian</strong> <strong>Vettel </strong>iz Ferrarija završio je treći dok je drugi iza Hamiltona stigao Meksikanac <strong>Sergio Perez </strong>iz Racing Pointa.</p><p>Hamilton je slavio u uzbudljivoj utrci punoj preokreta, koju je obilježila jaka kiša na početku i veliki broj proklizavanja i izlijetanja. Britanac je startao kao šesti, ali u nepredvidivoj utrci odličnom vožnjom uspio je stići do pobjede. Kao i mnogo puta do sada, pokazao je zašto je majstor vožnje po kiši.</p><p>Samo jednom ušao je u boks po intermediate gume na kojima je odvozio više od 50 krugova i ostvario jednu od najboljih pobjeda ove sezone.</p><p>Za iznenađenje vikenda pobrinuo se <strong>Lance</strong> <strong>Stroll</strong>, koji je na kvalifikacijama osvojio 'pole poziciju', ali na kraju je dospio tek do devetog mjesta. </p><p>Hamiltonov jedini konkurent u borbi za naslov, njegov momčadski kolega Finac <strong>Valtteri Bottas</strong>, današnju je utrku završio na 14. mjestu nakon što se na početku izvrtio i pao na začelje. Bottas je trebao osvojiti osam bodova više od Hamiltona kako bi se borba za naslov produljila i na sljedeću utrku.</p><p>Nevjerojatni Hamilton tako je stigao do sedmog naslova prvaka u karijeri i ušao u povijest kao jedini uz Schumachera s istim brojem. Nezamislivo je bilo da bi velebnog Nijemca itko mogao stići, a sada je sve realnije da će Hamilton stići i do osmog naslova pa ostati jedini na vrhu kao najbolji vozač u povijesti Formule 1.</p><h2>Poredak vozača nakon VN Turske:</h2>