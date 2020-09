Hamilton: Pa ovo je smiješno! Pokušavaju me zaustaviti...

<p><strong>Lewis Hamilton o</strong>stao je nakon Velike nagrade Rusije na 90 pobjeda u karijeri. Odnosno, i dalje jednu iza <strong>Michaela Schumachera </strong>kojeg će šansu imati uhvatiti na VN Njemačke na Eifelu za dva tjedna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lewis Hamilton na treningu</strong></p><p>Britanac je u Sočiju osvojio treće mjesto, najveći su razlog dvije kazne od ukupno deset sekundi, pa je priliku najbolje iskoristio <strong>Valtteri Bottas</strong> i pobijedio. Hamilton se dva puta uoči utrke oglušio na naredbe trkaćeg direktora oko vježbe starta.</p><p>- Prilično sam siguran da nitko nije dobio dvije kazne od pet sekundi za nešto tako smiješno. Nisam ugrozio nikoga, napravio sam to na milijun staza tijekom godina i nikada nisam bio preispitan oko toga, ali što je, tu je - pomirio se Hamilton koji i dalje ima ugodna 44 boda više u ukupnom poretku.</p><p>- Naravno da je previsoka kazna. Ali, to je očekivano. Pokušavaju me zaustaviti, zar ne? Ali, u redu je. Moram se smiriti i ostati fokusiran pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.</p><p>A dogodilo se to da je FIA ubrzo nakon utrke prebrisala dva kaznena boda s Hamiltonove superlicence, pa će Mercedes morati platiti 25 tisuća eura kazne.</p><p>Drugim riječima, Hamilton neće baš morati biti toliko oprezan na sljedećim utrkama jer,da su mu ostala dva kaznena boda, još bi ga samo dva dijelila od 12, tj. zabrane nastupa na jednoj utrci. Bodovi se, inače, brišu nakon godinu dana, a Hamiltonu će se obrisati još dva za VN Turske. </p>