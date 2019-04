Hamza: Respektiramo Dinamo i prednost, ali nije toliko bolji...

Od kad je došao na Poljud, Hamza Barry bio je jedan od stožernih igrača kod svih trenera koji su ga vodili. Od Pušnika, preko Carrilla, Kopića i Vulića, do Oreščanina, svi su vjerovali veznjaku iz Gambije koji ih je osvojio dobrim igrama i korektnim ponašanjem. Mirni i tihi Hamza jedan je od omiljenih likova Hajdukove svlačionice, a klub računa i na ozbiljnu odštetu od njegove prodaje.

No nakon sjajnih igara u prošloj sezoni, u ovoj nije sve išlo baš prema planu Naime, Barry je sredinom listopada ozlijedio koljeno i prisilno pauzirao puna dva mjeseca, onda je nakon dvije odigrane utakmice uslijedila zimska stanka, da bi se nakon tri utakmice nastavka sezone opet ozlijedio i pauzirao punih mjesec dana. Sad je opet zdrav, odigrao je tri utakmice u punoj minutaži i s puno optimizma gleda prema nastavku sezone.

- Napokon sam opet zdrav i igram ali daleko od toga da sam zadovoljan svojom igrom i cijelom sezonom. Nisam puno igrao zbog ozljeda, nisam upisao nijednu asistenciju ni gol, ali se nadam da će se to uskoro popraviti – kaže Barry.

Jeste li znali da vam do 100. nastupa u dresu Hajduka nedostaje još svega šest utakmica?

- Nisam znao za taj podatak, ali me on raduje. To je sjajno dostignuće za svakog igrača Hajduka, a pogotovo za mene koji ne igram za Hajduk od početka karijere.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što očekujete od utakmica protiv Lokomotive, Rijeke i Gorice koje su jako važne u borbi za Europu?

- Nakon dvije nešto lošije utakmice u kojima nismo zabili gol očekujem da zaigramo bolje i efikasnije, i da osvojimo bodove važne u borbi za Europu.

Djelujete poprilično optimistično kada je u pitanju plasman u Europu?

- Naravno da sam optimističan, moramo se kvalificirati. Na pravom smo putu i siguran sam da ćemo na koncu doći do cilja.

Imate li plan koliko bi vam bodova bilo dovoljno iz naredne tri utakmice?

- Uvijek idemo po maksimalan broj bodova i ne mislimo daleko unaprijed, nego utakmicu po utakmicu.

Koji je razlog slabe efikasnosti, u zadnja dva derbija niste zabili nijedan gol?

- Dominirali smo, ali nismo iskoristili naše prilike. Ponekad se i to dogodi.

Je li razlog neefikasnosti kvaliteta i snaga protivnika, ili vaša slaba realizacija?

- Naši protivnici obično zatvore utakmicu, pogotovo na Poljudu, a dobro je što ni mi ne primamo previše golova, svega četiri u nastavku sezone. Mislim da je to jako dobro. Osijek nam nije zabio, ni Dinamo nas ne bi pobijedio da nije bilo naše pogreške...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

S obzirom na to da svi na Poljudu igraju zatvoreno, znači li to da vas se protivnici boje?

- Može se i tako reći...

Dinamo vam je odmakao na čak 29 bodova, jeste li u međusobnom ogledu osjećali da su baš toliko jači od vas?

- Ako ste gledali utakmice, sve ste sami vidjeli. Respektiramo njih i njihovu prednost, ali nisu baš toliko bolji od nas. Događa se ponekad takva sezona, eto, nismo ni drugi..., ali osjećamo da s igrama koje prikazujemo na proljeće pripadamo u vrh prvenstvene ljestvice.

Što vam je rekao trener Oreščanin?

- Trener uvijek izvlači pozitivne stvari, ukazuje nam na ono što možemo popraviti.

Ostajete li u Hajduku i nakon ljeta?

- Sve što mogu reći je da sam tu, da je sve u redu i da sam sretan. Vidjet ćemo što će donijeti budućnost.

I vaš mlađi brat Abu Bakar je nogometni profesionalac u Maccabiju iz Haife. Izjavili ste da bi voljeli zaigrati s njim, ima li šanse da ga dovedete u Split?

- Nadam se da će biti bolji nogometaš od mene, a bilo bi mi drago da zaigramo jednoga dana skupa, može i u Hajduku, zašto ne.

Zbog čega u zadnje vrijeme ne igrate za reprezentaciju?

- Dobivao sam pozive iz Gambije, ali moja je odluka da se ne odazivam zbog toga što sam želio zaliječiti ozljedu i koncentrirati se na povratak u formu kako bih pomogao Hajduku u borbi za Europu.