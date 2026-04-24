TRENER BARCELONE

Hansi Flick smirio Španjolce: Lamine Yamal bi trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo!

Piše Petar Božičević,
Yamal je jedan od najvažnijih igrača Barcelone i Španjolske, a s reprezentacijom je osvojio Europsko prvenstvo 2024. Za katalonski je klub ove sezone odigrao 45 utakmica i zabio 24 gola, uz 18 asistencija

Lamine Yamal (18) ozlijedio se nakon izvođenja penala u utakmici protiv Celte Vigo (18) i vrlo vjerojatno neće igrati do kraja sezone. Ipak, trener "blaugrane" Hansi Flick umirio je navijače Španjolske. 

- Mislim da će Yamal biti spreman za Svjetsko prvenstvo - rekao je na press konferenciji uoči utakmice protiv Getafea.

Barcelonu do kraja sezone čeka još šest utakmica u prvenstvu, a osim u slučaju velikog iznenađenja, osvojit će 29. naslov prvaka Španjolske. 

Podsjetimo, Yamal je jedan od najvažnijih igrača Barcelone i Španjolske, a s reprezentacijom je osvojio Europsko prvenstvo 2024. Za katalonski je klub ove sezone odigrao 45 utakmica i zabio 24 gola, uz 18 asistencija. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'

Bračni par Livaja zemljište na Šolti kupio je za 210.000 eura, susjed im je Ivan Rakitić. Stručnjak za nekretnine otkriva nam sve o vrijednosti na toj lokaciji
EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve
IZGRADILI OAZU MIRA

EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve

Livaja i supruga sagradili luksuznu vilu na Šolti, a trošak doseže blizu milijun eura. Na zemljištu i pomoćni objekt. Bit će susjedi s Rakitićem

