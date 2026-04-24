Hansi Flick smirio Španjolce: Lamine Yamal bi trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo!

Lamine Yamal (18) ozlijedio se nakon izvođenja penala u utakmici protiv Celte Vigo (18) i vrlo vjerojatno neće igrati do kraja sezone. Ipak, trener "blaugrane" Hansi Flick umirio je navijače Španjolske.

- Mislim da će Yamal biti spreman za Svjetsko prvenstvo - rekao je na press konferenciji uoči utakmice protiv Getafea.

Barcelonu do kraja sezone čeka još šest utakmica u prvenstvu, a osim u slučaju velikog iznenađenja, osvojit će 29. naslov prvaka Španjolske.

Podsjetimo, Yamal je jedan od najvažnijih igrača Barcelone i Španjolske, a s reprezentacijom je osvojio Europsko prvenstvo 2024. Za katalonski je klub ove sezone odigrao 45 utakmica i zabio 24 gola, uz 18 asistencija.