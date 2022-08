Hanžek prvi put na tri lokacije, Sandra poručila konkurentici iz Amerike: Ja se vraćam na tron!

Europski prvaci Sandra Perković i Filip Mihaljević najavili su 72. Memorijal Borisa Hanžekovića istaknuvši kako je to miting koji uvijek okuplja ponajbolje atletičare i kako je vijek jaka konkurencija.

Memorijal Borisa Hanžekovića, atletski miting iz serije Continental Tour Gold, održat će se u Zagrebu 9., 10. i 11. rujna. Na ovom trodnevnom svjetskom atletskom spektaklu na tri lokacije hrvatska atletika imat će velike adute u aktualnim europskim prvacima iz Münchenu, Sandri Perković i Filipu Mihaljeviću.

Šesterostruka europska prvakinja u disku Sandra Perković je najavljujući svoj nastup na mitingu istaknula kako još ima rezerve i da se želi vratiti na tron iako se tek vratila s europskog prvenstva i u Zagrebu je čeka jaka konkurencija.

- Naravno da uvijek ima rezerve za naš miting i finale Dijamantne lige. I ako se sve to poklopi, dolazim na svoj najdraži miting Hanžekovićev memorijal uživati sa svima na kraju sezone - kaže Sandra.

- Uvijek su dolazile sve najbolje cure u svijetu. Nakon lanjskih Olimpijskih igara su se stvari u bacanju diska malo promijenile. Pudenz mi je najavila već u Münchenu što planira, a Allman želim dati do znanje da se vraćam na tron. Nećemo najaviti moju desetu pobjedu, ali hoćemo Mariju Tolj, našu odličnu diskašicu i da ćemo nas dvije iskoristiti domaći teren, koji je bio prednost za Pudenz u Münchenu i Allman u Eugeneu, za dva mjesta na pobjedničkom postolju.

Konkurenciju Perković predstavljat će Amerikanka Valerie Allman, brončana sa Svjetskog prvenstva i olimpijska pobjednica od lani iz Tokija, zatim Njemica Kristin Pudenz, koja je bila srebrna na Europskom prvenstvu nakon velikog dvoboja sa Sandrom te brončana s Europskog prvenstva Claudine Vita.

Spektakl će biti će i natjecanje u bacanju kugle na kojem će osim europskog prvaka Mihaljevića biti zlatni iz Eugenea Ryan Crouser, srebrni Joe Kovacs te brončani Josh Awotunde, zatim brončani s OI i bivši svjetski prvak Tom Walsh i na kraju srebrni s nedavno završenog europskog prvenstva Armin Sinančević.

- Cijelu ovu godinu sam neslužbeno najbolji europski bacač kugle, a ovo zlato iz Münchena je to samo potvrdilo. Dosad se to nije događalo i to je kruna moje karijere i truda koji sam uložio u to sve. Sada sam tek postao svjestan te situacije, vratio sam se u rutinu i idem dalje - rekao je Mihaljević objasnivši zašto bacanje kugle pokraj zagrebačkih fontana, Memorijal Ivana Ivančića, ima takav ugled među najboljim svjetskim bacačima.

- Stvorio se brand zbog dobre organizacije u kojoj su bacači kugle u centru pozornosti. Uz to dolaze svi najbolji i jako je teško upasti na sam miting. To samo pokazuje kakav miting ima respekt kod bacača kugle. Bili su mitinzi i u Ostravi i u Mađarskoj, izuzetno jaki, ali tako nešto se nije događalo. Ovdje je kult da se baca jako daleko. Malo me slavlje izbacilo iz ritma, no već u petak imam Dijamantnu ligu i ako budem spreman kao u Münchenu mogu dostići svoju razinu - zaključio je Mihaljević.

Na mitingu će na 3000 metara nastupiti i Thierry Ndikumwenayo iz Burundija koji ima najbolji rezultat na svijetu ove godine (7:25.93). Napast će rekord mitinga koji drži Kenijac Caleb Ndiku od 2013. godine (7:35.06), a u utrci će nastupiti i hrvatski predstavnik Dino Bošnjak.

Želja organizatora mitinga za svjetskim rekordom ispunila se lani u utrci na 2.000 metara za atletičarke koji je srušila Francine Niyonsaba. Nešto slično se očekuje i ove godine.

- U petak 9. rujna ćemo imati Zagreb City Challenge na Trgu bana Jelačića s natjecanjem u skoku s motkom koje starta u 14 sati te troskokom i daljem koji kreću u 16 sati. U subotu je u Maksimiru od 10 sati Kid's Day, pa utrka na 3 km te bacanje kugle na bacalištu pokraj Zagrebačkih fontana od 18 sati. Treći dan, u nedjelju 11. rujna je finale Erste Plava lige, pa miting na stadionu Mladosti na Savi od 17 sati - kaže projekt menadžer mitinga Natko Bošnjak.

- Svjetski rekord smo imali lani, svjetski rekord nije jeftin i zahvalni smo Hrvatskoj pošti koja je prepoznala kvalitetu i bit će sponzor svjetskog rekorda ako se on dogodi - nadovezao se Bošnjak.

- Prošle godine smo oborili prvi svjetski rekord u povijesti Hanžekovićevog memorijala i sada želimo novi. Hrvatska pošta i usluga Paket24 time želi motivirati sve, a posebno natjecatelje u trkačkim disciplinama - dodao je Krešimir Domjančić, glasnogovornik Hrvatske pošte.

