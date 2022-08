Sandra otkrila: Uoči finala sam se sjetila Ivančića i zaplakala... Nakon OI posvetit ću se obitelji

Ma ne razmišljam o prestanku, uživam u trenutku, odmah je u startu ispalila Sandra Perković, šesterostruka europska prvakinja u bacanju diska, nakon što se izgrlila s najmilijima u zagrebačkoj zračnoj luci i još jednom pozirala sa zlatnom medaljom.

Još je jednom prepričala dojmove iz Münchena:

- Biti na Olimpijskom stadionu u Münchenu, pa kad sam na zagrijavanju bacila daljinu koja me zbunila, nakon 12 godina s tom daljinom u ruci... Zato sam znala da mi nitko ne može uzeti zlato, da pripada meni. Zdrava sam, a kad sam takva, onda sam nedostižna!

Povijest je ispisala već petim uzastopnim zlatom, u Berlinu.

- I baš smo se šalili u avionu, kako je i zadnje Europsko prvenstvo bilo u Njemačkoj i najveće su mi konkurentice bile Njemice i također su vodile, kao i ovdje gdje su do pete serije Njemice imale zlato i srebro, zaključak je da zbog atmosfere na stadionu pustim da vode pet serija, da se malo zahukta, pa onda bacim za zlato.

No, otkrila je i da fokus nije bio potpun cijelo vrijeme:

- Bila sam jako spremna, ali imali smo nešto veću pauzu između zagrijavanja i natjecanja i malo se izgubio fokus. Napravila sam malu pogrešku kad sam nakon zagrijavanja sjela i počneš razmišljati, glava radi, pa sam se sjetila pokojnog Ivančića i Barcelone (prvog europskog zlata, nap. a.) i krenule su mi suze na oči. A kad si u borbi za zlato, moraš biti oštar kao nož. I nakon što sam u četvrtoj seriji disk zabila u mrežu, vratila sam svoj inat i bijes pa ispalila hitac za zlato. Njemica nije ni u snu mislila da će baciti samo osam cm kraće od mene. Znala sam da sam prva, ali da je trebalo odlučivati u šestom hicu, on bi bio još dalji.

Što vas je sve proganjalo od Tokija i četvrtog mjesta na OI?

- Rođena sam pobjednica, sve ispod zlatne medalje ne prihvaćam. Dobro, nekad i srebro, kao sad SP-u jer nemam što zamjeriti ako Kineskinja totalno iznenadi i baci tri metra više od svog rekorda, ali pobijedili smo Amerikanku na njezinom terenu, sad Njemice na njihovom. Želim zapisati svoje i hrvatsko ime u zlatne knjige. Nakon Tokija sam čula i komentare i savjete... Ostanem ja ravnodušna, ali ih čujem. Kako je prošlo moje vrijeme, kako sam već puno napravila, zašto trenirate a ne posvetite se obitelji, kad će obitelj, pa kako je došla konkurentica koja će me svrgnuti... Nebuloze. Godinama se borim protiv mnogih konkurentica, od Kubanke, Australke, Kineskinja, Ruskinje... To su moja iskušenja u životu i disku, najsretnija sam da se vratim gdje pripadam. Sad je za tri tjedna Zürich i završnica Dijamantne lige, svih šest najboljih dolazimo na neutralni teren i to mi je treći cilj ove sezone: osvojiti Dijamantnu ligu.

Kakvi su planovi za dalje? Po medaljama ste veteranka, a po godinama...

- Djevojčica, haha! U glavi mi je samo Zürich, a onda idem loviti sedmi trofej. Krenulo je nizbrdo 2017. s onom temperaturom na natjecanju, pa su došla nova pravila, pa su maknuli disk iz Dijamantne lige, pa ozljeda... Sad sam spremna i zdrava da postanem dijamantna kraljica! A nakon ove sezone slijedi odmor, restart, 15 dana čisti zen, pa s Vajdom i Edisom plan za SP iduće godine, završiti priču koju nisam ove godine, vratiti svjetsko zlato. Do Olimpijskih igara u Parizu nema stanke, a onda je 2025. SP u Tokiju, tamo ne treba opet ići...

I sama je govorila da se želi ispuniti kao majka.

- Da, želim, ali kako mi ide s diskom, morat ću tražiti surogat, haha! Šalim se. Završit ću ovaj olimpijski ciklus, ostao mi je gorak okus nakon Tokija, a nakon Pariza uzet ću malu pauzu, posvetiti se sebi, obitelji, ali o tom-potom.

Njezin životni partner i trener Edis Elkasević zaključio je:

- Svaka joj nova medalja nosi više tereta. Pripremamo se za 70 metara, a između 68 i 70 m takve su nijanse, finese, malo vjetra, malo bolji krug, malo bolji san... Minimalne su razlike, a mi smo tu, ona to ima, možda već na sljedećem natjecanju. Sad slijede dva dana odmora, a onda lov na trofej, jer više nema medalja ove godine. Iduće je godine SP, treba vidjeti što će liječnici rekli, ona želju ima. Branimir Vajda (fizioterapeut, nap. a.) radi čuda.

