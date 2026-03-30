HAOK Mladost: Odbacujemo sve maliciozne i nedokazane tvrdnje

Zagreb: Mladost i Dinamo sastali se u polufinalu Kupa Hrvatske za odbojkašice | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Velika prašina se podigla oko namještanju utakmica u ženskoj odbojci. U središtu skandala je HAOK Mladost zbog utakmice 17. kola hrvatske Superlige, odigrana u Splitu protiv domaće ekipe Brda. Naime, trener Mladosti, Riccardo Boieri, na klupi je ostavio sedam igračica iz prvog sastava te je na parket poslao drugu momčad. Splićanke su to iskoristile i pobijedile 3-0, a onda je poslan zahtjev Hrvatskom odbojkaškom savezu za pokretanje stegovnog postupka.

Hrvatski odbojkaški savez potvrdio je da je zaprimio prijavu i pokrenuo postupak, a Mladost se sada oglasila priopćenjem kojeg prenosimo u cjelosti:

"HAOK Mladost s indignacijom odbacuje sve maliciozne, neutemeljene te ničim dokazane tvrdnje iznesene u pojedinim medijima povodom utakmice HAOK Mladost - OK Brda.

S punom odgovornošću ističemo kako će se u za to predviđenim institucionalnim postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima naše krovne organizacije jasno i nedvojbeno utvrditi sve relevantne činjenice. Uvjereni smo da će se potvrditi kako su interes sporta, regularnost natjecanja, razvoj odbojke te integritet našeg kluba uvijek bili i ostaju na prvom mjestu.

Po okončanju postupka pravovremeno ćemo informirati javnost o svim utvrđenim činjenicama, te radi zaštite ugleda i interesa HAOK Mladost, poduzeti potrebne korake protiv svih onih koji su svojim neistinitim i neodgovornim navodima nanijeli štetu klubu."

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
VELIKA LJUBAV

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila
NOKAUT NIJE BIO DOVOLJAN

JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!

Bila je to osma francuska pobjeda uz jedan remi u posljednjih devet susreta. Posljednji put "Les Bluesi" su spojili devet susreta bez poraza od prosinca 2022. do rujna 2023.

