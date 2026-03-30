HAOK Mladost: Odbacujemo sve maliciozne i nedokazane tvrdnje

Velika prašina se podigla oko namještanju utakmica u ženskoj odbojci. U središtu skandala je HAOK Mladost zbog utakmice 17. kola hrvatske Superlige, odigrana u Splitu protiv domaće ekipe Brda. Naime, trener Mladosti, Riccardo Boieri, na klupi je ostavio sedam igračica iz prvog sastava te je na parket poslao drugu momčad. Splićanke su to iskoristile i pobijedile 3-0, a onda je poslan zahtjev Hrvatskom odbojkaškom savezu za pokretanje stegovnog postupka.

Hrvatski odbojkaški savez potvrdio je da je zaprimio prijavu i pokrenuo postupak, a Mladost se sada oglasila priopćenjem kojeg prenosimo u cjelosti:

"HAOK Mladost s indignacijom odbacuje sve maliciozne, neutemeljene te ničim dokazane tvrdnje iznesene u pojedinim medijima povodom utakmice HAOK Mladost - OK Brda.

S punom odgovornošću ističemo kako će se u za to predviđenim institucionalnim postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima naše krovne organizacije jasno i nedvojbeno utvrditi sve relevantne činjenice. Uvjereni smo da će se potvrditi kako su interes sporta, regularnost natjecanja, razvoj odbojke te integritet našeg kluba uvijek bili i ostaju na prvom mjestu.

Po okončanju postupka pravovremeno ćemo informirati javnost o svim utvrđenim činjenicama, te radi zaštite ugleda i interesa HAOK Mladost, poduzeti potrebne korake protiv svih onih koji su svojim neistinitim i neodgovornim navodima nanijeli štetu klubu."