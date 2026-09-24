Harry Kane uoči Hrvatske otkrio da planira promijeniti sport: 'To ću pokušati ozbiljnije shvatiti...'

Najbolji strijelac u povijesti engleske nogometne reprezentacije Harry Kane (33) kazao je kako razmišlja o karijeri "kickera" u NFL-u, a mogući boravak u Major League Socceru mogao bi mu pomoći u tranziciji. Kapetan engleske reprezentacije je istaknuo kako ozbiljnije razmišlja o budućnosti u NFL-u, iako je naglasio da je svaki potencijalni prelazak u Sjedinjene Države još uvijek nekoliko godina daleko.

- To je nešto što ću pokušati malo ozbiljnije shvatiti. Sve ovisi o tome što će se dogoditi u mojoj karijeri u sljedećih pet ili šest godina. NFL je puno realističniji od golfa, recimo to tako - rekao je Kane novinarima u engleskom trening kampu uoči starta Lige nacija.

Napadač Bayern Münchena, koji s "gordim albionom" 3. listopada stiže na Rujevicu na dvoboj s Hrvatskom u Ligi nacija, rekao je da bi mu iskustvo izvođenja jedanaesteraca moglo dati prednost kao NFL pucaču, iako bi promjena sporta zahtijevala ozbiljnu pripremu.

- Izvodim jedanaesterce i to je vrlo sličan pritisak i tehnika. Što se tiče treninga, bio bih bliži tome nego bilo kojem drugom sportu. Ali, sa svim elitnim sportovima, kada ih gledate na TV-u, ljudi ih prikazuju kao lake, mislite da je moguće, ali to nije uvijek slučaj. Kad bih to radio, shvatio bih to ozbiljno. Trebalo bi mi možda šest mjeseci do godinu dana da pokušam vježbati prije toga.

Foto: Angelika Warmuth

Kane je također istaknuo kako bi prelazak u MLS mogao omogućiti kombiniranje ta dva sporta.

- Možda ako budem u MLS-u u budućnosti ili negdje slično, to bi moglo biti nešto gdje biste mogli povezati to dvoje - rekao je.

Već postoje primjeri nogometaša koji su prešli u NFL. Kicker Dallas Cowboysa Brandon Aubrey bio je izbor Toronta u prvom krugu MLS drafta 2017., ali nikada nije službeno nastupio za prvu momčad. Jake Bates također je igrao sveučilišni nogomet prije nego što je postao kicker za Detroit Lionse. Kaneova neposredna budućnost, međutim, ostaje u nogometu, a razgovori o novom ugovoru s njemačkim prvakom Bayernom napreduju i očekuje se skora objava.

- U dobrim smo razgovorima. Još uvijek postoje neke stvari koje moramo razriješiti. Sretan sam tamo. Mislim da neće proći predugo prije nego što bude neka vrsta objave - zaključio je.