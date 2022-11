Hazard gasi vatru, Vertonghen se nije pojavio na presici: 'Ako nađemo cinkaroša, odmah leti'

Belgijsku nogometnu reprezentaciju uoči utakmice protiv Hrvatske potresao je skandal. Francuski dnevnik L'Equipe objavio je da su se nakon poraza od Maroka potukli Eden Hazard (31) i Jan Vertonghen (35) nakon što je napadač navodno prigovorio braniču da je obrana prespora.

Umjesto Arthura Theatea i Yannicka Carrasca, koji su ranije bili najavljeni, na konferenciji za medije pojavili su se jedni od najiskusnijih igrača Belgije, sam Hazard i Thibaut Courtois (30) i demantirali medjske napise. Doduše, uz Hazarda je trebao biti sam Vertoghen, ali to su u savezu objasnili "brigom za dnevni red".

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša predsjednica na Svjetskom prvenstvu

- Imali smo dobar momčadski trenutak jučer. Nije se puno toga dogodilo nakon utakmice. Raspravili smo o svim dobrim i ne tako dobrim stvarima - rekao je Hazard.

- Zašto smo Courtois i ja ovdje umjesto Theatea i Carrasca? Ovdje bi trebala sjediti dvojica kapetana, a ne oni. Ne, nije došlo do tučnjave. Naravno da nije. Jan je viši od mene - nasmijao se nogometaš Reala i poručio:

- Utakmica protiv Hrvatske neće mi biti posljednja u reprezentaciji.

Što se zapravo dogodilo?

- Raspravljali smo sat vremena sa stručnim stožerom. Svi su si mogli dati oduška. Ja inače često govorim u šali, a takva je bila i poruka da je obrana bila prespora. Suigrači to već znaju. Ali Jan i ja nismo se potukli. Svi smo ujedinjeni i uvijek smo bili. Znamo da nam je teže nego inače - rekao je Hazard.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Ako Belgija izgubi od Hrvatske u četvrtak, ispast će s Mundijala. A miru u kući nije doprinijela izjava Kevina De Bruynea kako ne vjeruje da će Belgija osvojiti Svjetsko prvenstvo.

- Razgovarao sam s njim, i on još vjeruje u nas, inače ne bi bio u Katru. Samo mi je rekao da smo četiri godine stariji nego na zadnjem Svjetskom prvenstvu, to je tako. Ali bit će prvi koji će nas povesti u boj - kaže Eden.

- Da, bili smo u tmurnom raspoloženju nakon poraza od Maroka i to je prirodno. Zašto bismo se smijali, mi smo vrhunski sportaši i ne želimo gubiti. Nadamo se da ćemo dobro izdanje moći ponoviti protiv Hrvatske - nastavio je.

'Problem je u brojnim lažima'

Nakon mršave pobjede nad Kanadom (1-0), Belgija je izgubila od Maroka (2-0) i visi joj osmina finala.

- Ovo je najteža godina koju sam imao. Ali i u slabijim trenucima moramo pokazati da smo i dalje sjajna momčad od prošlih godina.

Svoje viđenje sukoba ponudio je i golman Courtois.

- Nema problema u momčadi, njih samo želi stvoriti vanjski svijet. Mi znamo bolje. Ništa se nije dogodilo u svlačionici nakon utakmice, svi su bili razočarani i onda je govorio Martinez. Nije bio problem u tome, nego u brojnim lažima. Moramo maknuti negativnost iz momčadi - kaže golman Reala.

Foto: Tom Weller/DPA

Je li belgijska reprezentacija prestara?

- Igram s Modrićem i Benzemom. Oni nisu mladi, ali igraju jako dobro. To bi bio prelagan alibi. Bio sam ljutit na sebe, na sve jer ne volim gubiti. Imam pobjednički duh i nadam se da ga imaju svi. Znam to.

U belgijskim medijima nagađaju o oproštaju iskusnih zvijezda.

- Nitko nije najavio da mu je ovo zadnje Svjetsko prvenstvo. Ali moramo igrati protiv Hrvatske kao da nam jest. Analizirat ćemo kad sve prođe. Ja sam jedan od najiskusnijih igrača i održao sam govor među igračima jučer. Ali detalji su privatni, kao i u obitelji.

'Detalji su privatni kao u obitelji'

Zašto na presici nije Vertonghen?

- Jan to nije mogao iz praktičnih razloga. Sretan sam što ga mogu zamijeniti - zagonetno je odgovorio Courtois.

Cure li informacije iz svlačionice?

- Nema smisla raspravljati o tome. Jako nas je pogodilo vidjeti toliko laži. Toliko sam lažnih vijesti pročitao. Najbolje što možete učiniti jest biti iskren. Ne znamo tko je to rekao, ali problematično je što su to svi uzeli kao istinu. Ako pronađemo čovjeka koji je cinkao, bit će mu to zadnji dan s nama - zaključio je Thibaut Courtois.

Najčitaniji članci