Heber napušta Rujevicu: Odlazi 'preko bare' u newyorški klub

Omiljeni Brazilac u riječkim redovima više neće zaigrati za momčad s Rujevice, prenose Sportske novosti.

U nedjelju se nakon pobjede protiv Osijeka (3-1) Heber oprostio od suigrača i zaputio prema SAD-u, točnije prema New Yorku gdje će obaviti liječničke preglede kako bi mogao potpisati za tamošnji New York Red Bullom. Već se duže vrijeme nagađalo o Heberovom odlasku u MLS, a sad je i ta saga stigla do kraja.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U idućih bi nekoliko dana trebala pristići i potvrda iz kluba, a prema neslužbenim bi izvorima Rijeka za Hebera trebala dobiti između dva i pol i tri milijuna eura što je odličan iznos kad u obzir uzmemo 450 tisuća eura koliko je koštao Brazilčev dolazak iz Slaven Belupa.

U zadnje je vrijeme često ozlijeđen, no u dvije i pol godine je u riječkom dresu Heber odigrao 52 utakmice u kojima je zabio 27 golova i podijelio 13 asistencija.