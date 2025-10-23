24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!

Navijači Dinama posljednjih su dana "opkolili" Malmö. Doista, ne sjećamo se kad je toliko Dinamovih fanova krenulo negdje na sjever Europe u tako velikom broju, posebice kad "modrima" s druge strane ne prijeti baš toliko atraktivan suparnik. OK, Malmö je ozbiljna momčad, igra se Europska liga, ali nekako ni sami nismo očekivali kako će toliko BBB potegnuti do Švedske.

Pokretanje videa... 00:42 Trening Dinama u Švedskoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Još u srijedu navečer u centru prelijepog grada mogli ste čuti gotovo samo - hrvatski jezik. Švedski Hrvati uvjeravaju nas kako će Dinamo večeras imati podršku 2500-3000 Bad Blue Boysa, kako bi na stadionu Eleda to doista trebala biti domaćinska atmosfera. Malmö je u rezultatskoj krizi, pa domaćini tvrde kako stadion kapaciteta za 22.500 gledatelja neće biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

Odmah po dolasku u Malmö dobili smo dojam kako je ovdašnja policija spremna za Bad Blue Boyse. Brojne Hrvate u ovom dijelu svijeta ozbiljno je naljutio i jedan novinarski članak u ovdašnjim novinama u kojem su izdvojeni svi neredi BBB-a u posljednjih 20-ak godina. I to je, čini se, prilično uznemirilo policiju koja je na svakom koraku u velikom broju.

Još u srijedu smo tijekom večeri vidjeli brojne helikoptere kako lete iznad grada, prate situaciju i što se događa u samom centru. Kako saznajemo, sat vremena leta helikoptera iznad grada švedsku policiju košta čak 6000 eura, a tih će helikoptera biti i danas sve do uktamice. Policija je doista na svakom koraku, srećom za sada još nisu trebali ništa reagirati.

Bad Blue Boysi će i danas na brojne načine put Malmöa, dečki će avionima iz Dubrovnika, Budimpešte, Zagreba, Beča..., stići do Kopenhagena pa se preko mosta prebaciti u Švedsku ili će direktnim linijama doći u Malmö. A tu ih na samom jugu Švedske očekuje hladno vrijeme (jak vjetar i kiša), pa i vrlo skupe cijene.

Tako u Malmöu za običan burger i pivo treba izdvojiti i do 30 eura. Cijene su zaista paprene, posebice u samom centru koji je za većinu hrvatskih građana ipak - nedostupan. I baš zbog toga navijači trebaju biti - snalažljivi. A mi smo takvu grupicu vidjeli u zračnoj luci u Stockholmu gdje smo presjedali za Malmö.

Između dva leta bilo je oko četiri sata čekanja, naravno da su si mnogi Boysi odmah našli kafiće za - pivo. Ali tek su na aerodromu cijene bile žestoke, pivo se plaćalo 8-9 eura, runde su stizale dosta često, dečki su si već u Stockholmu ozbiljno naštetili budžetu za ovu utakmicu. I onda veliko razočaranje, na letu Stockholm - Malmö nije bilo alkohola...