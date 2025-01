Heroj iz sjene: Krčmar i Grbavac nisu uspjeli, ali je Pero Ljubić! S najboljima će igrati dvije godine

Četiri smo godine među elitom gledali Borisa Krčmara (45), ali nažalost 'The Biggest' nije uspio zadržati Tour Card. Velike su se nade polagale i u Romea Grbavca (30) koji iza sebe ima strašnu godinu, ali u njemačkom Kalkaru nije uspio nametnuti svoj ritam. No, to je uspjelo Županjcu s austrijskom adresom - Peri Ljubiću (46)!

U četiri turnira u četiri dana plasman među najbolje pikadiste svijeta osigurali su pobjednici svakog dana, kao i 12 najboljih po bodovima koji su se skupljali po danima. Iako je prva dva dana Pero bio bez boda, treći dan je došao do četvrtfinala, a posljednji je dan izgubio u finalu.

Bilo je to dovoljno da osvoji Tour Card te će se iduće dvije godine imati priliku natjecati se s najboljima. Daleko od toga da je Pero Ljubić anonimus među pikadistima, ali ovaj je iskorak svakako pozitivno iznenađenje. Valja spomenuti i odličan nastup Tomislava Rosandića koji je ostao na korak od Carda. Ostatak hrvatskih predstavnika morat će pričekati godinu dana na novu priliku.