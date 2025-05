Farsa ide dalje: Šibenik prijeti da će igrati s juniorima do kraja ako mu HNS ne vrati bodove?!

Kaotična situacija vlada u Šibeniku. Igrači su mjesecima bili bez plaće, čak su jedno vrijeme klubu ugasili vodu i struju zbog neplaćenih režija, a nemarnost čelnika stigla je na naplatu. HNS je prije dva tjedna objavio kako će im oduzeti dva boda ako ne isplate dug od navodno 360.000 eura bivšim trenerima Damiru Čanadiju i Mariju Cvitanoviću.

Pokretanje videa... 01:39 Sažetak Varaždin - Šibenik 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iz kluba su još prije utakmice protiv Gorice, koja se igrala prije tjedan dana, poručili kako je sve riješeno, samo se čeka da odvjetnici oštećenih potvrde uplatu, no kako to nisu napravili do određenog roka, HNS je Šibeniku oduzeo dva boda i tri kola prije kraja otežao mu put kao ostanku u HNL-u. No, cijela situacija poprilično je komplicirana i čudna, a iz kluba tvrde da su sve isplatili na vrijeme i da je riječ o pravnoj zavrzlami pa su uvjereni da će im HNS vratiti oduzete bodove.

Varaždin i Lokomotiva sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Što se tiče samog duga, njega nije isplatio HNK Šibenik. Nije niti mogao jer mu je račun u blokadi, ali isplatile su ga tvrtke koje su vlasnici Šibenika. No, sporno je to što odvjetnici Marija Cvitanovića nisu dobili nikakav dokaz da je riječ o uplati koja se odnosi na dug prema njihovom klijentu. Kako bi 'narančasti' dobili nazad dva boda, Cvitanovićev odvjetnik mora potvrditi i potpisati da je novac sjeo na račun na vrijeme, no on je to do sada odbio napraviti pa su Šibenčani ostali bez dva boda.

Čelnici Šibenika imaju rok za žalbu do srijede u ponoć kada u HNS moraju poslati dokumentaciju koja će dokazati da su zaista otplatili dug Mariju Cvitanoviću. Nakon toga će se sastati Komisija za žalbe koja će pregledati dokumentaciju i donijeti konačnu odluku.

Varaždin i Šibenik sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ako pak njihova odluka bude išla na štetu Šibenika, kako pišu Sportske novosti, klub je spreman poduzeti drastične mjere pa prijeti da će posljednja tri kola igrati s juniorima?! Narušila bi se regularnost lige jer Šibenčani u sljedećem kolu igraju protiv Rijeke koja se bori za naslov prvaka, a u posljednjem kolu dočekat će Hajduk koji i dalje gaji nade u titulu. Financijski raskol u Šibeniku tako bi mogao utjecati i na rasplet utrke za naslov HNL-a, što naravno nitko ne žel jer bacilo bi to veliku mrlju na naš nogomet.

A ne želi ni klub sa Šubićevca. Nadaju se da će Komisija za žalbe utvrditi da su na vrijeme uplatili novac Mariju Cvitanoviću te da će im vratiti dva boda s kojima bi opet bili u igri za ostanak.