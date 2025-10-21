Obavijesti

BRAVO, VALENTINA

Herojski čin medicinske sestre kraj Vrbovca: Ivan (19) se srušio na terenu. Ona nije paničarila...

Piše Josip Tolić,
Herojski čin medicinske sestre kraj Vrbovca: Ivan (19) se srušio na terenu. Ona nije paničarila...
Foto: Facebook

Drama na niželigaškoj nogometnoj utakmici, igrač se srušio! Brza reakcija medicinske sestre Valentine spasila život mladom nogometašu Ivanu Aščiću

Šokantna scena na utakmici u Drugoj županijskoj nogometnoj ligi Istok Zagrebačke županije prošlu nedjelju umalo je završila tragično. U Gradecu, malom mjestu nedaleko od Vrbovca, NK Brcko vodio je 4-1 protiv domaće Slobode i samo se čekao konačni zvižduk glavnog suca Marka Šokeca. Umjesto toga, svi na terenu ŠRC-a Vladimir Mudrić su zanijemili kad se domaći nogometaš Ivan Aščić (19), koji je u igru ušao svega 13 minuta prije, srušio na terenu. Mnogi su u tom trenutku nemoćno gledali što se događa, ali ne i medicinska sestra Valentina Hmelina.

"Brzom, stručnom i smirenom reakcijom održavala je Ivana do dolaska hitne pomoći. Svojom profesionalnošću i hrabrošću pokazala je koliko je važno imati medicinsko osoblje na sportskim događajima, te nas sve — igrače, suce i publiku — uvjerila da pred sobom imamo istinsku junakinju", opisali su iz NK Slobode na Facebooku.

"Bio sam na vezi s hitnom pomoći i mogu reći da su to bile teške minute. Valentina je reagirala brzo, smireno i iznimno profesionalno, svaka joj čast! Hvala i hitnoj na brzoj intervenciji. Ivane, želim ti brz oporavak", napisao je jedan pratitelj u komentaru.

Ivanu su u KB Dubravi utvrdili problem sa srcem i poslali ga na daljnje pretrage, a u klubu su zahvalili junakinji dana, kako su je nazvali. Valentina je prošli mjesec diplomirala tehnologiju sestrinstva na Sveučilištu Sjever.

U komentaru se javio i sam nogometaš.

"Hvala svima na lijepim željama. Vidimo se uskoro, nećete me se tako lako riješiti", napisao je Ivan.

Njegova majka Ruža je dodala:

"Hvala vam od srca svima na podršci mome sinu Ivanu. A doktorici od srca i do neba zahvaljujem na brzoj reakciji za pomoć mome sinu. I da je dragi Bog čuva i da je zdravlje posluži u životu i radu. Još jedanput svima zahvaljujem na podršci za Ivana."

Aščić je prije dvije godine debitirao u seniorskom nogometu u Slobodi igrajući paralelno i za juniore, a slično je nastavio i prošle. Ovo mu je bila treća utakmica ove sezone, a sad mora dobro razmisliti hoće li se i u kojoj mjeri nastaviti baviti sportom.

OSTALO

