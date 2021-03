Mario Hezonja godinama ne govori za hrvatske medije. I one rijetke intervjue koje daje, daje strancima. Sada su to Grci, gdje je Hezonja donio svoj talent koji nije prošao u NBA ligi, makar, kada netko tko ne zna kako se razvijala njegova karijera u SAD-u pogleda kakav su mu doček priredili navijači Panathinaikosa...

- Nisam očekivao onakav doček navijača kad sam sletio u Atenu. To mi je motiv više da im uzvratim s dobrim igrama i pobjedama. Znam da se to ne događa svima, za mene je to kao blagoslov, vrlo posebno. Sjajan je osjećaj vratiti se u Europu, već sam vidio puno poznatih ljudi, a na utakmici protiv Maccabija sudio je i moj sugrađanin Sreten Radović - započeo je Dubrovčanin u emisiji Game Time.

I odmah u prvim utakmicama za klub kojemu je simpatije iskazivao na društvenim mrežama Hezonja je pokazao da je igrač koji u europskoj košarci radi razliku. Panathinaikos to, nažalost, neće ostaviti u Europi onoliko koliko je navikao jer od Atenjana je trenutno, uz, doduše, dvije utakmice manje, u Euroligi lošija samo Crvena zvezda i Himki. Što je porazan podatak za klub koji je zadnjih 25 godina šest puta bio prvak Europe.

Međutim, Hezonja je NBA karijeru ionako proveo u klubovima koji nisu konkurirali za najveće stvari, pa mu trenutna situacija u PAO-u nije nešto novo. A, što bi Hezonja rekao koja je razlika između NBA košarke sada i kada je u nju odlazio 2015. iz Barcelone?

- Rekao bih da je razlika sve manja. U NBA ligi ima više talenta, ali Europa se brzo približava. Kad bih mogao birati koga bih od tamo doveo u Panathinaikos, to bi bio Damian Lillard, najbolji igrač s kojim sam igrao. Mislim da bi i on u početku imao problema naviknuti se na sustav igre ovdje. I ja sada otkrivam nove stvari, svaki posjed je važan, nema vremena za gubljenje. Ne želim uvrijediti američke trenere, ali Oded Kattash je najbolji s kojim sam radio. On poznaje moju situaciju, ne gnjavi me s nepotrebnim stvarima, nema tablica, laptopa i statistika, nego mi direktno kaže što trebam raditi. Pomaže mi da se što prije adaptiram.

Iako su samo rijetki, a najveći košarkaši mogli pokrivati svih pet pozicija, i Hezonja je slično prošao kroz Orlando, New York, Portland... Od playa do centra.

- Otkrio sam da znam dodavati kad me Frank Vogel stavio na playmakera i shvatio da mogu koristiti ulaz. U Portlandu sam znao igrati i na petici, sa 110 kilograma sam bio jedan od težih. Pokušavao sam zadržati čistu glavu, ali još ne znam koja je moja najbolja pozicija. Kažem, otkrio sam puno novih stvari o sebi, kojih nisam bio svjestan. Zato ne sumnjam, apsolutno mogu biti lider ove momčadi u pohodu na trofeje u Grčkoj. Za Euroligu je kasno, ali…

A jedan od razloga zbog kojih se Hezonja zaljubio u Panathinaikos jest i njegov idol, Dimitris Diamantidis.

- On je Bog. Imao sam sreću već kao 16-godišnjak igrati protiv njega, kao što sam imao sreću biti u momčadi s Juanom Carlosom Navarrom - završio je Hezonja vrativši vrijeme u prošlost.

O hrvatskoj reprezentaciji, dakako, nije bilo ni riječi...