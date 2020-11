'Super Mario' se priklju\u010dio mom\u010dadi Portlanda uo\u010di po\u010detka pro\u0161le sezone i uzeo broj 44 po uzoru na legendu hrvatske ko\u0161arke Dra\u017eena Petrovi\u0107a. Iako njegove igre nisu bile na posebno visokoj razini,\u00a0uprava Trail Blazersa mu je ponudila produ\u017eenje ugovora na jo\u0161 jednu godinu.

<p>Hrvatski košarkaš <strong>Mario Hezonja</strong> (25) odlučio je prihvatiti ponuđeni ugovor Portland Trail Blazersa. Ostaje u momčadi Portlanda, a u idućoj sezoni zaradit će 1,98 milijuna dolara, javljaju dobro upućeni izvori iz SAD-a. Lani je, podsjetimo, potpisao za minimalac od milijun dolara.</p><p>'Super Mario' se priključio momčadi Portlanda uoči početka prošle sezone i uzeo broj 44 po uzoru na legendu hrvatske košarke Dražena Petrovića. Iako njegove igre nisu bile na posebno visokoj razini, uprava Trail Blazersa mu je ponudila produženje ugovora na još jednu godinu.</p><p>Hezonja je u momčadi koju predvode <strong>Damian Lillard</strong> i <strong>C.J. McCollum</strong> služio kao igrač u rotaciji i prosječno bilježio 4,8 poena, 0,9 asistencija i 3,6 skokova u 16,4 minute na terenu koje je proveo 53 utakmice u dresu kluba iz Portlanda.</p><p>Portland je, podsjetimo, 'zapeo' u prvom kolu doigravanja protiv budućih prvaka LA Lakersa (1-4). Prva je utakmica otišla na stranu Hezonjine momčadi, ali više od tog nisu mogli. 'Kralj', 'Obrva' i ostatak društva su ih 'pregazili' u sljedeće četiri utakmice i naposljetku otišli do kraja.</p><p>Hezonji će ovo biti šesta sezona u najjačoj ligi svijeta, nakon što je kao visoki peti 'pick' potpisao za Orlando Magic u kojem se zadržao tri sezone, da bi potom bio prešao u najskuplju franšizu NBA lige, New York Knickse. Mario se tamo nije dugo zadržao, već nakon tek jedne provedene sezone prelazi u puno konkurentniju momčad Portland Trail Blazersa.</p><p>Tko zna, možda eksplodira baš ove godine kad zna neće morati prolijevati znoj za hrvatsku reprezentaciju nakon što mu se izbornik Mršić zahvalio za sva vremena dok je on na klupi.</p><p>Prisjetimo se kako ga je početkom studenog izbornik Veljko Mršić prekrižio na listi reprezentacije pa je Hezonja htio zaigrati barem za e-sport reprezentaciju.</p><p>Hrvatski košarkaš nedavno je na svom Instagram profilu odgovorio jednom pratitelju zašto ne igra za hrvatsku reprezentaciju. </p><p> - Umoran sam i ne da mi se - dvosmisleno je napisao i tako nastavio medijsku hajku oko tabu teme hrvatske košarke.</p><p>Izbornik Veljko Mršić nakon te objave zauvijek je prekrižio mogućnost njegovog igranja za nacionalnu vrstu sve dok je on na klupi. </p><p>- To dovoljno govori o njemu. Ja sam pokušao u Las Vegasu stupiti s njim u kontakt i nakon toga još jednom, prije nekih godinu i više dana, i od toga nije bilo ništa. No, odlučio sam da Marija Hezonju neću zvati u reprezentaciju Hrvatske. Tako da Mario neće igrati za Hrvatsku i nije dio reprezentativnog sustava. Ma i da ima utakmica, on zbog svog odnosa prema reprezentaciji sigurno neće dobiti poziv - prokomentirao je tad izbornik.</p>