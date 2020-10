Mršić: Hezonja više neće dobiti poziv za hrvatsku reprezentaciju

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije obznanio je hrvatsku javnost kako Mario Hezonja više neće dobivati pozive za 'repku', a prokomentirao je i njegovu objavu na Instagramu - to dovoljno govori o njemu

<p>Četvrtak je donio poprilično čudan i iznenadan kraj nagađanja o nastupu <strong>Marija Hezonje </strong>za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Nakon Hezonjine sporne objave na Instagramu, izbornik <strong>Veljko Mršić</strong> je objavio kako ga na njega više neće u budućnosti računati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska košarkaška reprezentacija</strong></p><p><br/> Izgleda kako je priča Marija Hezonje i njegovog nastupanja za hrvatsku reprezentaciju završena, bar što se tiče trenutnog izbornika Veljka Mršića. Peti pick NBA drafta iz 2015. godine konačno je otkrio svoje planove javnosti i izborniku hrvatske košarkaške reprezentacije, tako da je odgovorio jednom pratitelju putem svog Instagram profila na njegovo pitanje "zašto ne igraš za Hrvatsku?".</p><p>- Zato jer sam umoran i ne da mi se - kratko je odgovorio, i ostavio pitanja radi li se o iskrenom odgovor ili je tako jednostavno reagirao na stalne medijske napise o razlozima njegovog neigranja za reprezentaciju.</p><p>Nakon njegove objave izbornik se oglasio za <a href="https://sportnet.rtl.hr/vijesti/544037/kosarka-reprezentacija/mrsic-hezonju-necu-zvati-zbog-odnosa-prema-reprezentaciji/">Net.hr </a>i izjavio:</p><p>- To dovoljno govori o njemu. Ja sam pokušao u Las Vegasu stupiti s njim u kontakt i nakon toga još jednom, prije nekih godinu i više dana, i od toga nije bilo ništa. No, sad sam odlučio da Marija Hezonju neću zvati u reprezentaciju Hrvatske. Tako da Mario neće igrati za Hrvatsku i nije dio reprezentativnog sustava. Ma i da ima utakmica, on zbog svog odnosa prema reprezentaciji sigurno neće dobiti poziv. </p><p>Tako, čini se, završava Hezonjina reprezentativna priča i duga medijska saga o nekoć svojevremeno najvećem hrvatskom košarkaškom talentu koji je za Hrvatsku je posljednji put igrao na OI 2016. u Rio de Janeiru.</p>