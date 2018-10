Hrvati rasturaju! Babo najbolji, Hezonja zabio 15 za 19 minuta

Mario Hezonja briljirao je na otvaranju sezone u dresu svoje nove momčadi, New York Knicksa. Mladi Dubrovčanin je odlično iskoristio vrijeme provedeno u igri i za 19 minuta zabio 15 koševa u 126-107 pobjedi protiv Atlanta Hawksa na parketu Madison Square Gardena.

Hezonja je većinu koševa postigao u posljednjoj četvrtini te je iz igre šutirao 6/14, za tricu 3/7, a promašio je jedno slobodno bacanje. Imao je 3 skoka, 3 ukradene lopte i prekrasnu asistenciju.

Najbolji u redovima Knicksa bio je Hardaway s 31 košem, 6 skokova i 5 asistencija, dok se u redovima Hawksa istaknuo Prince s 21 košem i po šest skokova i asistencija.

- Kakva publika, hvala vam navijači Knicksa. Sjajna večer - napisao je Hezonja na svom Twitteru zahvalu navijačima New Yorka.

What a great crowd out there! Thank you Knicks fans! Great night!! #NewYorkForever — Mario Hezonja (@mariohezonja) October 18, 2018

Odličnu utakmicu odigrao je i Bojan Bogdanović u pobjedi Indiane protiv Memphisa 111-83. Bogdanović je u 27 minuta zabio 19 koševa i imao 6 skokova, a šut za tricu bio mu je stopostotan 3/3. "Babo" je uz Sabonisa, koji je upisao double-double (14 koševa, 15 skokova, 2 asistencije), bio najbolji u dresu Pacersa.

- Pokušao sam krenuti u utakmicu s laganim koševima i polaganjima, nisam želio pucati trice odmah na početku. Najvažnija je bila naša dominacija u skoku, posebno Sabonisa i Turner. Puno nam je značilo što smo ograničili njihov šut iz igre na ispod 30% - rekao je Bogdanović nakon pobjede.

Igrao je noćas i Ante Žižić čiji je Cleveland u eru bez LeBrona Jamesa startao porazom od Toronta 116-104. Žižić je proveo na terenu 14 minuta te zabio pet koševa, imao tri skoka i dvije asistencije.

Svoje prve koševe u novoj ligi postigao je i Slovenac Luka Dončić. U porazu Dallasa kod Phoenixa 121-100, Dončić je za Maverickse zabio 10 koševa, imao 8 skokova i 3 asistencije. Glavna zvijezda večeri bio je Devin Booker koji je za 33 minute postigao 35 koševa, 4 skoka i 7 asistencija. Phoenixova "dvojka" raspištoljila se u posljednjoj četvrtini s postignutih 19 od 35 koševa.

U Charlotteu su igrali Bucksi i Hornetsi, a pobjedu je odnijela ekipa Milwaukeeja sa tijesnih 113-112. Imaju za čime žaliti u Charlotteu jer je Nicolas Batum "bacio ciglu" sekundu prije kraja susreta i promašio otvorenu tricu za pobjedu.

Kemba Walker odigrao je odličnu utakmicu u dresu Hornetsa i u 38 minuta na parketu zabio 41 koš, uz 4 skoka i 2 asistencije, dok je "The Greek Freak" Giannis Antetokounmpo u dresu Bucksa bio na pragu triple-doublea zabio 25 koševa uz 18 skokova i osam asistencija.

Slična situacija dogodila se i u Detroitu gdje su Pistonsi pobijedili Netse 103-100. Gosti iz Brooklyna imali su priliku izjednačiti u posljednjem napadu, ali iz loše izrađene akcije šut za tri promašio je Graham. Goste su do pobjede predvodili Drummond s 24 koša, masivnih 20 skokova i 2 asistencije i Griffin s 26 koševa, 8 skokova i 2 asistencije, a u redovima domaćina najbolji je bio Caris LaVert sa 27 koševa, i po 4 skoka i asistencije.

Orlando je na domaćem terenu pobijedio Miami rezultatom 104-101. Magic je do pobjede vodio Aaron Gordon sa 26 koševa, 16 skokova i 2 asistencije, dok je u redovima Miamija najbolji bio Slovenac Goran Dragić s postignutih 26 koševa, 4 skoka i 4 asistencije.

Goran Dragic started the season hot tonight in Orlando! 26 points on 9-of-14 shooting vs the Magic. pic.twitter.com/xATfM4qFd0 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 18. listopada 2018.

New Orleans Pelicansi iznenadili su u gostima favorizirani Houston i pobijedili 131-112. Pelikani su do pobjede došli na krilima dva double-doublea - Davisa koji je zabio 32 koša, upisao 16 skokova i osam asistencija i Nikole Mirotića sa 30 koševa, 10 skokova i 3 asistencije, dok su u redovima Rocketsa bajbolji bili James Harden sa 18 koševa, 9 skokova i 10 asistencija i Eric Gordon s 21 košem, 3 skoka i asistencijom.

San Antonio je na domaćem terenu pobijedio Minnesotu rezultatom 112-108. Odličan debi u redovima Spursa imao je DeMar DeRozan sa 28 koševa, 4 skoka i 4 asistencije, a LaMarcus Aldridge je upisao 21 koš, 19 skokova i dvije asistencije za 41 minutu. Timberwolvesima za pobjedu nije bilo dovoljno 27 koševa Jeffa Teaguea i 23 koša Jimmyja Butlera.

Utah je potvrdio ulogu favorita u gostima kod Sacramenta i slavio rezultatom 123-117. Najbolji su u redovima Jazza bili Mitchell s 24 koša, 3 skoka i 2 asistencije i Ingles s 22 koša, jednim skokom i 4 asistencije. Važna je bila i dobra utakmica Rudyja Goberta s 19 koševa i 15 skokova, a u redovima domaćina Cauley-Stein je zabio 23 koša, 7 skokova i 4 asistencije.

U posljednjem susretu su Nuggetsi bili bolji od Clippersa rezultatom 107-98. Zanimljiv je bio srpski susret pod košem između Jokića i Marjanovića, a u kojem je pobjedu odnio Nikola Jokić. Centar Denvera zabio je 21 koš, upisao 8 skokova i 5 asistencija, dok je "Bobi" u dresu Clippersa zabio 18 koševa i 8 skokova.